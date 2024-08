Podovolenková nostalgia je bežná. Pomôžu nové záľuby alebo zmena návykov

Pomáhajú menšie a častejšie výlety

Venujte čas novým záľubám

Zamestnajte myseľ, napríklad zmenou návykov

Starajte sa o životné prostredie, recyklujte

8.8.2024 (SITA.sk) - Návrat z letnej dovolenky môže byť pre mnohých náročný. Po vyše týždni voľna na nich čaká realita bežných dní a povinností. Odborníci radia zamestnávať myseľ zmysluplnejšími aktivitami, pri ktorých vidieť pozitívny výsledok ihneď. Dovolenkovú nostalgiu takto vystrieda pocit radosti a tešenia sa z nových zážitkov a skúseností.Overená klasika sú každodenné prechádzky. Pohyb na čerstvom vzduchu a pravidelné dýchanie sú vynikajúcim nástrojom, ako si utriediť myšlienky a prejsť podovolenkovým obdobím oveľa ľahšie. Skúste pravidelne meniť trasy a hľadajte nové miesta. Navodíte si rovnako príjemný pocit, ako pri cestovaní. Navyše, najbližší deň pracovného voľna vychádza už na 29. augusta, čo je síce štvrtok, ale ak si vezmete v piatok deň dovolenky, budete mať aj s víkendom až štyri dni k dobru, napríklad na spoznávanie Ríma, Paríža alebo Benátok.Počuli ste už o upcyklácii? V posledných rokoch je absolútnym trendom, ktorý ponúka jedinečnú príležitosť, ako prebudiť kreativitu a potešiť sa z vlastnej šikovnosti. Zo starých a nepotrebných vecí vyrábate niečo celkom nové. Starý hrniec dobre poslúži ako štýlový kvetináč v záhrade, nepotrebný rebrík ako držiak na bylinky a z nevyužitých paliet si viete postaviť veľmi pohodlný záhradný nábytok. Máte veľa nevyužívaného oblečenia? Prešite ho a použite ako obliečky na výrobu dekoratívnych vankúšov.Lepšiu náladu navodzujú aj splnené výzvy či predsavzatia. Zvyknete ponocovať a popritom aj maškrtíte? Urobte prvý krok k zmene, postupne skracujte čas ponocovania, čokoládu či čipsy nahraďte napríklad chrumkaním mrkvových hranoliek s jogurtovým dipom. Pre dospelých fajčiarov, ktorí by inak pokračovali s fajčením, sú tu zase vhodnejšie bezdymové alternatívy oproti klasickým cigaretám. Bezdymové zariadenia produkujú významne menšie množstvo škodlivín v porovnaní s klasickými cigaretami. Neprodukujú dym, pretože pri ich užívaní nedochádza k spaľovaniu tabaku. Prelomová technológia indukčného nahrievania, ktorá tabak nespaľuje, ale nahrieva ho zvnútra, je typická pre zariadenia IQOS ILUMA. Vďaka tomu vzniká aerosól a nie škodlivý cigaretový dym a nevzniká decht – zvyšok dymu po zhorení cigarety, ktorý je zmesou chemických zlúčenín s obsahom karcinogénnych a toxických látok.Pri recyklácii mnohé súčiastky dokážu nájsť ďalšie uplatnenie. Týka sa to najmä elektronického odpadu ako sú mobilné telefóny, počítače alebo aj batérie. Novinkou v oblasti recyklácie sú renovované modely bezdymových zariadení IQOS ILUMA Refreshed. Vyrábajú sa z použitých zariadení, ktoré dospelí používatelia odovzdali na niektorom zo zberných miest v predajniach IQOS.Repasované zariadenia, označené na svojom vonkajšom balení samolepkou "Refreshed" sú v predaji na vybraných miestach za zvýhodnenú cenu.Bezdymové zariadenia nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový a sú určené výhradne pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.Informačný servis