Ukrajina nevarovala spojencov pred akciami v ruskej Kurskej oblasti, ale podľa Millera to nie je nezvyčajné

8.8.2024 (SITA.sk) - Spojené štáty nedostali žiadne správy od Ukrajiny o akejkoľvek operácii v ruskej Kurskej oblasti . Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to hovorca amerického ministerstva zahraničia Matthew Miller „Nie je nezvyčajné, že nám Ukrajinci neoznámia svoju presnú taktiku predtým, ako ju uskutočnia. Je to vojna, ktorú vedú oni. Čo sa týka rozhodnutí o útokoch počas dňa, ktoré prijímajú, niekedy o tom komunikujeme, niekedy nie. Je však vhodné, aby tieto rozhodnutia robili,“ uviedol Miller.Odpovedal tiež na otázku, či konanie údajných ukrajinských síl v Kurskej oblasti porušuje americký zákaz útokov na územie Ruska americkými zbraňami. Zdôraznil, že politika Washingtonu sa v tomto smere nezmenila. „Povedal by som to takto. Na našej politike sa nič nezmenilo a opatreniami, ktoré dnes (Ukrajinci) podnikajú, neporušujú našu politiku,“ povedal Miller na brífingu.Ukrajina sa zatiaľ k udalostiam v Kurskej oblasti nevyjadrila. Hovorca Európskej komisie pre zahraničnopolitické otázky Peter Stano uviedol, že Ukrajina má právo na sebaobranu a môže zasiahnuť ruské územie.