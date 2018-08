Podozrivý Japonec ukradol policajtovi tenisky a ušiel zo stanice

Tlačová konferencia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska na tému verejná zbierka Biela pastelka 2016 v Bratislave 20. septembra 2016. Na snímke tenisky ambasádora Bielej pastelky 2016 Mateja Tótha, ktoré budú počas tohto podujatia vydražené. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Tokio 13. augusta (TASR) - Japonská polícia spustila rozsiahle pátranie po mužovi podozrivom z lúpeže a znásilnenia, ktorý ušiel z policajnej stanice po tom, ako tam údajne ukradol policajtovi tenisky. S odvolaním sa na pondelkové oznámenie polície o tom informovala agentúra AP.Miestna polícia uviedla, že podozrivý Džunja Hida ušiel v nedeľu po stretnutí so svojím advokátom z konzultačnej miestnosti na policajnej stanici v meste Tondabajaši v prefektúre Osaka. Polícia zapísala 30-ročného podozrivého do celoštátneho zoznamu hľadaných osôb a do pátrania poslala 3000 príslušníkov.Polícia uviedla, že Hida nemal putá na rukách a očividne silou uvoľnil akrylový panel, ktorý oddeľoval zadržaných od časti určenej pre návštevníkov, potom ušiel. Polícia si všimla jeho neprítomnosť až takmer po dvoch hodinách.Hida údajne pred útekom ukradol policajtovi tenisky a na mieste nechal svoje sandále.Polícia nariadila, aby mali školy v okolitej štvrti zatvorené okná a učitelia aj žiaci boli ostražití.