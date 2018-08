Sme rodina: Nezáujem G. Matečnej o riešenie sucha ohrozuje štát

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 13. augusta (TASR) - Nezáujmom šéfky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabriely Matečnej (SNS) a Slovenskej národnej strany (SNS) o systémové riešenia následkov sucha a klimatických zmien je vážne ohrozená potravinová, vodná a environmentálna bezpečnosť štátu. Uviedol to na brífingu predseda opozičného hnutia Sme rodina Boris Kollár, za účasti tímlídra hnutia pre poľnohospodárstvo Jaroslava Karahutu.povedal Karahuta.Agrorezortom mediálne deklarovaných 22 miliónov eur podľa neho pomôžu len čiastočne, a to sa ešte uvidí, koľko dostanú "naši ľudia" a koľko tí ostatní.podčiarkol Karahuta. Podpora vo výzve je podľa neho určená na podporu tzv. pásových zavlažovačov.Hnutie Sme rodina má podľa tímlídra hnutia pripravené opatrenia na riešenie problémov sucha, a to zachytávanie dažďovej vody v prírode, v mieste jej pádu, aby sa voda zadržiavala a neodtekala z krajiny bez úžitku, či nespôsobovala povodne.podčiarkol Karahuta.Hnutie Sme rodina podľa Karahutu taktiež podporí presadenie vytvorenia funkčného, moderného, štátneho podniku, ktorý svojím programom bude užitočný nielen pre obnovu potravinovej bezpečnosti, ale bude aj partnerom pre slovenských farmárov.dodal Kollár.Podľa hovorcu MPRV SR Vladimíra Machalíka hnutie Sme rodina preukázalo extrémnu mieru nekompetentnosti a zavádzanie verejnosti.zdôraznil v reakcii na brífing Sme rodina Machalík. Zadržiavanie vody v krajine je podľa neho v gescii Ministerstva životného prostredia SR, nie MPRV SR, čo napriek útoku na agrorezort potvrdil aj predseda hnutia Kollár.