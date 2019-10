Podozrivý radikálny prívrženec IS pobodal ministra pre bezpečnosť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jakarta 10. októbra (TASR) - Útočník údajnepobodal vo štvrtok do brucha indonézskeho ministra pre bezpečnosť Wiranta, ktorý práve nastupoval do vozidla, a spôsobil politikovi dve hlboké rany. Informovala o tom polícia a dodala, že zatkla dve osoby.uviedol hovorca štátnej polície Dedi Prasetyo o útoku, ktorý sa stal v Pandeglangu na ostrove Jáva.Zatknutými osobami sú muž a žena, dodala tlačová agentúra AFP.Televízne zábery zachytili ochrankárov, ako po útoku na 72-ročného Wiranta zápasia s dvojicou na zemi pred miestnou univerzitou. Tak ako mnoho iných Indonézanov, aj minister používa iba jedno meno.Hovorca nemocnice Berkah oznámil, že niekdajší armádny generál utrpel, ale je pri vedomí a v stabilizovanom stave. Následne Wiranta urýchlene previezli do nemocnice v indonézskom hlavnom meste Jakarta a zrejme bude musieť podstúpiť operáciu, napísala agentúra AP.