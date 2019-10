Turecké pozemné jednotky pokračujú v postupe proti Kurdom

Sýrčania utekajú počas pozemnej ofenzívy tureckej armády proti Kurdom a teroristickej organizácii Islamský štát (IS) na severovýchode Sýrie v stredu 9. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ankara 10. októbra (TASR) - Ministerstvo obrany Turecka vo štvrtok skoro ráno informovalo, že turecké pozemné jednotky pokračujú v postupe proti kurdským bojovníkom v severnej Sýrii, píše agentúra AP.Ministerstvo vo svojom vyhlásení bližšie podrobnosti k priebehu operácie neuviedlo. Zverejnilo však krátke video vojenských oddielov v akcii.Invázia Turecka do severnej Sýrie, kde operujú Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF), sa začala v stredu. Ankara tak urobila po tom, ako sa z tejto oblasti stiahli americkí vojaci a tým uvoľnili cestu tureckej operácii proti Kurdom, dlhoročným spojencom Spojených štátov v boji proti islamským teroristom zo skupiny Islamský štát (IS).Ministerstvo obrany v Ankare uviedlo, že turecké stíhačky a delostrelectvo od svojho prieniku do Sýrie zasiahli východne od rieky Eufrat 181 cieľov.Turecko tvrdí, že má v úmysle na severovýchode Sýrie vytvoriť, ktorá by vytlačila kurdské milície od turecko-sýrskych štátnych hraníc. A napokon by umožnila repatriáciu až dvoch miliónov sýrskych utečencov.Tureckú inváziu do Sýrie už medzičasom odmietli mnohé štáty sveta.