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28. septembra 2026
Podozrivý unikal pred políciou na ukradnutom bicykli, po páde pokračoval v úteku po vlastných – VIDEO
Policajtom sa ho po krátkom prenasledovaní podarilo chytiť. Pre podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže bol obmedzený na osobnej slobode. Podozrivý pred policajtmi unikal na ukradnutom bicykli aj ...
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28.9.2026 (SITA.sk) - Policajtom sa ho po krátkom prenasledovaní podarilo chytiť. Pre podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže bol obmedzený na osobnej slobode.
Podozrivý pred policajtmi unikal na ukradnutom bicykli aj pešo. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, príslušníci PMJ v Spišskej Novej Vsi preverovali krádež bicykla a pri pátraní spozorovali muža, ktorý zodpovedal popisu podozrivého a sedel na bicykli, ktorý zasa zodpovedal popisu toho odcudzeného. Policajti ho teda vyzvali, aby zastavil. Muž na to ale zareagoval zrýchlením jazdy a usiloval sa pred hliadkou uniknúť.
„Útek na dvoch kolesách však dlho nevydržal. Muž nezvládol riadenie, spadol z bicykla a rozhodol sa pokračovať v úteku po vlastných. Policajti sa za ním rozbehli. Ani na ďalšie výzvy nereagoval, preto policajti na zabránenie jeho úteku použili zákonné donucovacie prostriedky vrátane hrozby zbraňou,” uviedla polícia.
Doplnila, že policajtom sa po krátkom prenasledovaní podarilo muža chytiť. Pre podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže bol obmedzený na osobnej slobode a putoval na policajné oddelenie. „Pri zákroku nedošlo k zraneniu osoby ani ku škode na majetku,” uzavrela polícia.
Zdroj: SITA.sk - Podozrivý unikal pred políciou na ukradnutom bicykli, po páde pokračoval v úteku po vlastných – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Podozrivý pred policajtmi unikal na ukradnutom bicykli aj pešo. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, príslušníci PMJ v Spišskej Novej Vsi preverovali krádež bicykla a pri pátraní spozorovali muža, ktorý zodpovedal popisu podozrivého a sedel na bicykli, ktorý zasa zodpovedal popisu toho odcudzeného. Policajti ho teda vyzvali, aby zastavil. Muž na to ale zareagoval zrýchlením jazdy a usiloval sa pred hliadkou uniknúť.
„Útek na dvoch kolesách však dlho nevydržal. Muž nezvládol riadenie, spadol z bicykla a rozhodol sa pokračovať v úteku po vlastných. Policajti sa za ním rozbehli. Ani na ďalšie výzvy nereagoval, preto policajti na zabránenie jeho úteku použili zákonné donucovacie prostriedky vrátane hrozby zbraňou,” uviedla polícia.
Doplnila, že policajtom sa po krátkom prenasledovaní podarilo muža chytiť. Pre podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže bol obmedzený na osobnej slobode a putoval na policajné oddelenie. „Pri zákroku nedošlo k zraneniu osoby ani ku škode na majetku,” uzavrela polícia.
Zdroj: SITA.sk - Podozrivý unikal pred políciou na ukradnutom bicykli, po páde pokračoval v úteku po vlastných – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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