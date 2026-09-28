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28. septembra 2026
Ruský dron zasiahol budovu akadémie vied v centre Kyjeva, jedna žena zahynula
Po zásahu Národnej akadémie vied Ukrajiny vypukol rozsiahly požiar, záchranári prehľadávali budovu a evakuovali ľudí. Jedna žena zahynula a ďalší traja ľudia utrpeli ...
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28.9.2026 (SITA.sk) - Po zásahu Národnej akadémie vied Ukrajiny vypukol rozsiahly požiar, záchranári prehľadávali budovu a evakuovali ľudí.
Zábery zverejnené na sociálnych sieťach ukazovali ľudí vykláňajúcich sa z okien, zatiaľ čo časť historickej budovy zachvátili plamene a hustý čierny dym.
„Jedna žena zahynula. Traja ľudia utrpeli zranenia. Zdravotníci ich odviezli do nemocnice,“ uviedol starosta Kyjeva Vitalij Kličko.
Zasiahnutá budova stojí v samotnom centre metropoly, ktoré býva pred ruskými útokmi výrazne chránené.
V blízkosti sa nachádza nemecké veľvyslanectvo, známa katedrála, Národná opera Ukrajiny aj vládne budovy. Ukrajinské vzdušné sily pred útokom varovali pred dronmi smerujúcimi na Kyjev.
„Prebieha záchranná operácia. Tímy hasia požiar a pátrajú po ľuďoch, ktorí mohli zostať uväznení vo vnútri,“ uviedol prezident Volodymyr Zelenskyj.
Ruský útok zasiahol aj podnikateľské centrum v Dnipre. Zelenskyj uviedol, že tam zahynuli ľudia, počet obetí však nespresnil.
Moskva v posledných mesiacoch zintenzívnila dronové a raketové útoky na Kyjev. Rusko zároveň nasadzuje novšie drony s prúdovým pohonom, ktoré sú rýchlejšie a ťažšie zachytiteľné než tradičné typy odvodené od iránskych dronov Šáhid.
Zdroj: SITA.sk - Ruský dron zasiahol budovu akadémie vied v centre Kyjeva, jedna žena zahynula © SITA Všetky práva vyhradené.
Jedna žena zahynula a ďalší traja ľudia utrpeli zranenia pri pondelkovom ruskom dronovom útoku na budovu Národnej akadémie vied Ukrajiny v centre Kyjeva, kde po zásahu vypukol rozsiahly požiar.
Zábery zverejnené na sociálnych sieťach ukazovali ľudí vykláňajúcich sa z okien, zatiaľ čo časť historickej budovy zachvátili plamene a hustý čierny dym.
„Jedna žena zahynula. Traja ľudia utrpeli zranenia. Zdravotníci ich odviezli do nemocnice,“ uviedol starosta Kyjeva Vitalij Kličko.
Úplné centrum mesta
Zasiahnutá budova stojí v samotnom centre metropoly, ktoré býva pred ruskými útokmi výrazne chránené.
V blízkosti sa nachádza nemecké veľvyslanectvo, známa katedrála, Národná opera Ukrajiny aj vládne budovy. Ukrajinské vzdušné sily pred útokom varovali pred dronmi smerujúcimi na Kyjev.
„Prebieha záchranná operácia. Tímy hasia požiar a pátrajú po ľuďoch, ktorí mohli zostať uväznení vo vnútri,“ uviedol prezident Volodymyr Zelenskyj.
Útočili aj na Dnipro
Ruský útok zasiahol aj podnikateľské centrum v Dnipre. Zelenskyj uviedol, že tam zahynuli ľudia, počet obetí však nespresnil.
Moskva v posledných mesiacoch zintenzívnila dronové a raketové útoky na Kyjev. Rusko zároveň nasadzuje novšie drony s prúdovým pohonom, ktoré sú rýchlejšie a ťažšie zachytiteľné než tradičné typy odvodené od iránskych dronov Šáhid.
Zdroj: SITA.sk - Ruský dron zasiahol budovu akadémie vied v centre Kyjeva, jedna žena zahynula © SITA Všetky práva vyhradené.
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