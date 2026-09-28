Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 28.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Václav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

28. septembra 2026

Ruský dron zasiahol budovu akadémie vied v centre Kyjeva, jedna žena zahynula


Tagy: Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt útok dronom Vojna na Ukrajine

Po zásahu Národnej akadémie vied Ukrajiny vypukol rozsiahly požiar, záchranári prehľadávali budovu a evakuovali ľudí. Jedna žena zahynula a ďalší traja ľudia utrpeli ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_748_7 676x450 28.9.2026 (SITA.sk) - Po zásahu Národnej akadémie vied Ukrajiny vypukol rozsiahly požiar, záchranári prehľadávali budovu a evakuovali ľudí.


Jedna žena zahynula a ďalší traja ľudia utrpeli zranenia pri pondelkovom ruskom dronovom útoku na budovu Národnej akadémie vied Ukrajiny v centre Kyjeva, kde po zásahu vypukol rozsiahly požiar.


Zábery zverejnené na sociálnych sieťach ukazovali ľudí vykláňajúcich sa z okien, zatiaľ čo časť historickej budovy zachvátili plamene a hustý čierny dym.

„Jedna žena zahynula. Traja ľudia utrpeli zranenia. Zdravotníci ich odviezli do nemocnice,“ uviedol starosta Kyjeva Vitalij Kličko.

Úplné centrum mesta


Zasiahnutá budova stojí v samotnom centre metropoly, ktoré býva pred ruskými útokmi výrazne chránené.

V blízkosti sa nachádza nemecké veľvyslanectvo, známa katedrála, Národná opera Ukrajiny aj vládne budovy. Ukrajinské vzdušné sily pred útokom varovali pred dronmi smerujúcimi na Kyjev.

„Prebieha záchranná operácia. Tímy hasia požiar a pátrajú po ľuďoch, ktorí mohli zostať uväznení vo vnútri,“ uviedol prezident Volodymyr Zelenskyj.

Útočili aj na Dnipro


Ruský útok zasiahol aj podnikateľské centrum v Dnipre. Zelenskyj uviedol, že tam zahynuli ľudia, počet obetí však nespresnil.

Moskva v posledných mesiacoch zintenzívnila dronové a raketové útoky na Kyjev. Rusko zároveň nasadzuje novšie drony s prúdovým pohonom, ktoré sú rýchlejšie a ťažšie zachytiteľné než tradičné typy odvodené od iránskych dronov Šáhid.


Zdroj: SITA.sk - Ruský dron zasiahol budovu akadémie vied v centre Kyjeva, jedna žena zahynula © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt útok dronom Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Podozrivý unikal pred políciou na ukradnutom bicykli, po páde pokračoval v úteku po vlastných – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Fico stiahol návrh na odvolanie Tarabu, koalíciu nechce vystavovať ďalšej destabilizácii. Pellegrini jeho požiadavke vyhovel

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 