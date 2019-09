Podozrivý z útoku na stanici v Amsterdame chcel brániť Mohameda

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Haag 2. septembra (TASR) - Afganec, podozrivý z vlaňajšieho pobodania dvoch amerických turistov na hlavnej železničnej stanici v holandskej metropole Amsterdam, povedal v pondelok sudcom, že do Holandska pricestoval, abyDvadsaťročný muž, identifikovaný iba ako Džáwid S., sa objavil na dvojdňovom pojednávaní v prísne stráženej súdnej sieni v Amsterdame, pričom čelí obvineniam z dvoch pokusov o vraždu s úmyslom spáchať teroristický čin, informovala tlačová agentúra AFP.povedal sudcom Džáwid S. a narážal tým na incident z vlaňajšieho 31. augusta, ktorý spôsobil na poludnie medzi cestujúcimi paniku a vyžiadal si dve ťažko ranené obete.uviedol obžalovaný, citovaný holandskou tlačovou agentúrou ANP.Džáwid S. sa predtým zmienil aj o protiislamskom politikovi Geertovi Wildersovi a útok nožom podnikol deň po tom, čo tento krajne pravicový poslanec oznámil, že ruší prípravy na súťaž karikatúr proroka Mohameda.Wilders vyhlásil, že súťaž ruší preto,Na otázku adresovanú Džáwidovi S., čo plánoval svojím činom dosiahnuť, mladík sudcom povedal:A dodal:Dvaja americkí turisti utrpeli pri útoku nožom vážne zranenia. Útok sa stal v čase obeda vo vnútri rušnej železničnej stanice v holandskom hlavnom meste, blízko historického centra.Polícia zareagovala rýchlo a Džáwida S. postrelila do dolnej časti tela, potom ho zatkla.Jedna obeť s vážnym poranením miechy je stále pripútaná na invalidný vozík, pričom druhý muž bol pobodaný do pravej časti hrudníka a ruky, ako uviedli médiá v správach.dodala agentúra ANP.Pojednávanie pokračuje v utorok.