Prokurátor sa odvolal voči predĺženiu väzby kapitána lode Viking Sigyn

Na archívnej snímke tím záchranárov pripravuje pri Margitinom moste vyzdvihnutie vraku, ktorý sa potopil 29. mája večer po zrážke s výletnou loďou Viking Sygin. Foto: TASR Ladislav Vallach Foto: TASR Ladislav Vallach

Budapešť 2. septembra (TASR) - Prokuratúra VI. a VII. budapeštianskeho obvodu sa odvolala voči verdiktu Odvolacieho súdu maďarského hlavného mesta, ktorý minulý piatok (30.8.) rozhodol o jednomesačnom predĺžení vyšetrovacej väzby ukrajinského kapitána výletnej lode Viking Sigyn Jurija C., podozrivého zo spôsobenia zrážky s vyhliadkovou loďou.Informovala o tom v pondelok agentúra MTI, podľa ktorej prokuratúra trvá na svojej pôvodnej požiadavke predĺžiť vyšetrovaciu väzbu na tri mesiace.Prokuratúra v zdôvodnení tohto kroku uviedla, že v procese dokazovania sú potrebné ďalšie expertízy, pričom je možné, že budú potrebné ešte ďalšie vypočúvania svedkov.píše sa vo vyhlásení prokuratúry.Odvolací súd maďarského hlavného mesta 8. augusta potvrdil verdikt Budínskeho ústredného obvodného súdu z 31. júla, ktorý po predchádzajúcom prepustení na kauciu opäť nariadil vzatie Jurija C. do vyšetrovacej väzby.Ukrajinec po opätovnom vzatí do väzby čelil už nielen obvineniu z ohrozenia lodnej dopravy z nedbanlivosti s následkom hromadnej nehody, ale aj žalobe za neposkytnutie pomoci.Bilancia potopenia lode Hableány medzi piliermi Margitinho mosta na budapeštianskom úseku Dunaja po zrážke s výletnou loďou večer 29. mája je 27 mŕtvych vrátane dvojčlennej posádky.Z Dunaja sa po havárii podarilo zachrániť sedem Kórejčanov, po jednej nezvestnej kórejskej žene ešte stále pátrajú.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)