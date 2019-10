Podozrivý zo streľby v Halle mal v aute štyri kilá výbušnín

Na snímke z videokamery útočník kráča so zbraňou po ulici počas streľby vo východonemeckom meste Halle 9. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Karlsruhe 10. októbra (TASR) - Páchateľ stredajšieho útoku v nemeckom meste Halle, ktorý zastrelil dvoch ľudí, vo svojom aute viezol štyri kilogramy výbušnín. Oznámil to vo štvrtok v Karlsruhe nemecký spolkový prokurátor Peter Frank, ktorý dodal, že 27-ročný Stephan Balliet čelí dvom obvineniam z vraždy a deviatim obvineniam z pokusu o vraždu, píše agentúra DPA.Zadržaný muž chcel podľa prokurátora spáchať "v synagóge. Po tom, čo sa mu však nepodarilo dostať dovnútra, zastrelil pred synagógou jednu ženu a pri neďalekom stánku s kebabom jedného muža.Ako dodal Frank, otvorených zostáva ešte mnoho otázok. Vyšetrovatelia musia ešte napríklad zistiť, ako získal materiál potrebný na výrobu zbraní a výbušnín, i to, či o jeho plánoch vedel aj niekto iný.Podozrivý chcel podľa prokurátora on-line streamovaním videa z útoku docieliť "" a povzbudiť aj ostatných, aby ho nasledovali. "vyhlásil Frank.Nemecká ministerka spravodlivosti Christine Lambrechtová potvrdila, že prípad je vyšetrovaný akoktorý spáchal jednotlivec.Prokuratúra zaistila aj dôkazy proti údajnému páchateľovi počas domovej prehliadky v obci Benndorf, ktorá leží zhruba 40 kilometrov od Halle.Z informácií z bezpečnostných zdrojov vyplýva, že útočník utrpel strelné poranenia na krku. Noc zo stredy na štvrtok údajne strávil v nemocnici v Sasku-Anhaltsku a vo štvrtok bol prevezený na operáciu do Halle.Otec útočníka v rozhovore pre štvrtkové vydanie denníka Bild povedal, že jeho syn bol frustrovaný samotár, ktorý väčšinu času trávil pri počítači. Ďalej uviedol, že nemal veľa priateľov a "a obviňoval z nich druhých.Ako ďalej píše Bild, Balliet žil s matkou od svojich 14 rokov, keď sa jeho rodičia rozviedli. Po ukončení strednej školy začal študovať na univerzite chémiu, avšak štúdium musel pre zdravotné problémy prerušiť. Podľa informácií jedného zo susedov Balliet pracoval ako rozhlasový technik.