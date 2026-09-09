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Podpis zmluvy o významnej akvizícii na slovenskom trhu: Slovanet mieri pod krídla SWAN-u
Strategická akvizícia posilní postavenie SWAN-u v oblasti pevných telekomunikačných služieb. Strategická akvizícia posilní postavenie SWAN-u v oblasti pevných telekomunikačných služieb a spojením ...
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9.9.2026 (SITA.sk) - Strategická akvizícia posilní postavenie SWAN-u v oblasti pevných telekomunikačných služieb.
Strategická akvizícia posilní postavenie SWAN-u v oblasti pevných telekomunikačných služieb a spojením vznikne širšia zákaznícka základňa aj väčší rozsah optickej infraštruktúry. V prípade schválenia transakcie úradmi sa jej dokončenie predpokladá do niekoľkých mesiacov.
Slovenský telekomunikačný operátor SWAN, a. s., podpísal 8. septembra 2026 kúpnu zmluvu, na základe ktorej má nadobudnúť 100% podiel v spoločnosti Slovanet, a. s.
Transakcia podlieha schváleniu Protimonopolným úradom Slovenskej republiky a splneniu ďalších štandardných podmienok. Jej dokončenie sa očakáva začiatkom roka 2027. Akvizícia Slovanetu predstavuje jeden z najvýznamnejších krokov v dlhodobej stratégii SWANu a jeho akcionárov. Jej cieľom je pokračovať v konsolidácii slovenského telekomunikačného trhu, posilňovať domácu telekomunikačnú infraštruktúru a vytvárať silného lokálneho operátora schopného dlhodobo konkurovať nadnárodným hráčom.
"Akvizície sú súčasťou rastovej stratégie SWANu prakticky od jeho začiatkov. Umožnili nám rozširovať našu infraštruktúru, prinášať služby do nových regiónov, získavať skúsenosti a budovať silnejšiu pozíciu na trhu. Kúpa Slovanetu bude prirodzeným pokračovaním tejto cesty a zároveň jedným z jej najvýznamnejších míľnikov spoločnosti. V prípade dokončenia transakcie sa spoja bázy našich zákazníkov, výrazne rozšírime dosah našich pevných a optických sietí a posilníme schopnosť investovať do ďalšieho rozvoja služieb," uviedol Roman Vavrík, generálny riaditeľ spoločnosti SWAN.
Slovanet patrí medzi najväčších slovenských telekomunikačných operátorov. Poskytuje služby domácnostiam, menším a stredným firmám, veľkým korporáciám aj organizáciám verejného sektora.
Jeho portfólio zahŕňa internetové pripojenie, televíziu, dátové a hlasové služby, cloudové riešenia, kybernetickú bezpečnosť a ďalšie informačno-komunikačné služby. Ku koncu roka 2025 evidoval Slovanet takmer 87-tisíc zákazníkov a dosiahol konsolidovaný obrat viac ako 70 miliónov eur. Spoločnosť disponuje vlastnou optickou, káblovou a bezdrôtovou infraštruktúrou a pôsobí v desiatkach lokalít naprieč Slovenskom.
Spojenie silných stránok oboch operátorov vytvorí predpoklady na efektívnejšie využívanie sietí, ďalšie rozširovanie optického pokrytia a rast investícií do moderných telekomunikačných technológií. Zákazníkom má v budúcnosti priniesť širšiu dostupnosť služieb, robustnejšiu infraštruktúru a komplexnejšie riešenia pod jednou strechou.
"Slovanet sme viac ako dve desaťročia budovali ako stabilného slovenského operátora so silnou zákazníckou základňou, kvalitnou infraštruktúrou a skúseným tímom. SWAN vnímame ako strategického partnera, ktorý dokáže na doterajší rozvoj spoločnosti nadviazať a vytvoriť priestor pre jej ďalší rast. Veríme, že táto transakcia bude prínosom pre zákazníkov, zamestnancov aj slovenský telekomunikačný trh," povedal Peter Máčaj, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Slovanet.
SWAN počas viac ako 25 rokov svojho pôsobenia uskutočnil vyše dve desiatky akvizícií menších a regionálnych telekomunikačných operátorov. Medzi najvýznamnejšie míľniky patrilo spojenie so spoločnosťou BENESTRA, akvizícia seneckého operátora e-Net a získanie plnej kontroly nad spoločnosťami HMZ Rádiokomunikácie a CNC.
Akvizícia Slovanetu je pokračovaním stratégie, ktorá kombinuje organický rast s rozvojom prostredníctvom strategických transakcií. SWAN chce týmto spôsobom ďalej rozširovať svoju infraštruktúru, zákaznícku základňu a schopnosť poskytovať komplexné telekomunikačné a technologické služby na celom Slovensku.
Do schválenia a dokončenia transakcie budú SWAN a Slovanet naďalej fungovať ako dve samostatné spoločnosti. Podpis zmluvy nemá v tejto fáze žiadny vplyv na existujúce zmluvy, poskytovanie služieb ani zákaznícku podporu. O ďalších krokoch budú spoločnosti informovať po získaní potrebných súhlasov a dokončení transakcie.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Podpis zmluvy o významnej akvizícii na slovenskom trhu: Slovanet mieri pod krídla SWAN-u © SITA Všetky práva vyhradené.
Strategická akvizícia posilní postavenie SWAN-u v oblasti pevných telekomunikačných služieb a spojením vznikne širšia zákaznícka základňa aj väčší rozsah optickej infraštruktúry. V prípade schválenia transakcie úradmi sa jej dokončenie predpokladá do niekoľkých mesiacov.
Slovenský telekomunikačný operátor SWAN, a. s., podpísal 8. septembra 2026 kúpnu zmluvu, na základe ktorej má nadobudnúť 100% podiel v spoločnosti Slovanet, a. s.
Transakcia podlieha schváleniu Protimonopolným úradom Slovenskej republiky a splneniu ďalších štandardných podmienok. Jej dokončenie sa očakáva začiatkom roka 2027. Akvizícia Slovanetu predstavuje jeden z najvýznamnejších krokov v dlhodobej stratégii SWANu a jeho akcionárov. Jej cieľom je pokračovať v konsolidácii slovenského telekomunikačného trhu, posilňovať domácu telekomunikačnú infraštruktúru a vytvárať silného lokálneho operátora schopného dlhodobo konkurovať nadnárodným hráčom.
"Akvizície sú súčasťou rastovej stratégie SWANu prakticky od jeho začiatkov. Umožnili nám rozširovať našu infraštruktúru, prinášať služby do nových regiónov, získavať skúsenosti a budovať silnejšiu pozíciu na trhu. Kúpa Slovanetu bude prirodzeným pokračovaním tejto cesty a zároveň jedným z jej najvýznamnejších míľnikov spoločnosti. V prípade dokončenia transakcie sa spoja bázy našich zákazníkov, výrazne rozšírime dosah našich pevných a optických sietí a posilníme schopnosť investovať do ďalšieho rozvoja služieb," uviedol Roman Vavrík, generálny riaditeľ spoločnosti SWAN.
Silnejší operátor s väčším dosahom
Slovanet patrí medzi najväčších slovenských telekomunikačných operátorov. Poskytuje služby domácnostiam, menším a stredným firmám, veľkým korporáciám aj organizáciám verejného sektora.
Jeho portfólio zahŕňa internetové pripojenie, televíziu, dátové a hlasové služby, cloudové riešenia, kybernetickú bezpečnosť a ďalšie informačno-komunikačné služby. Ku koncu roka 2025 evidoval Slovanet takmer 87-tisíc zákazníkov a dosiahol konsolidovaný obrat viac ako 70 miliónov eur. Spoločnosť disponuje vlastnou optickou, káblovou a bezdrôtovou infraštruktúrou a pôsobí v desiatkach lokalít naprieč Slovenskom.
Spojenie silných stránok oboch operátorov vytvorí predpoklady na efektívnejšie využívanie sietí, ďalšie rozširovanie optického pokrytia a rast investícií do moderných telekomunikačných technológií. Zákazníkom má v budúcnosti priniesť širšiu dostupnosť služieb, robustnejšiu infraštruktúru a komplexnejšie riešenia pod jednou strechou.
"Slovanet sme viac ako dve desaťročia budovali ako stabilného slovenského operátora so silnou zákazníckou základňou, kvalitnou infraštruktúrou a skúseným tímom. SWAN vnímame ako strategického partnera, ktorý dokáže na doterajší rozvoj spoločnosti nadviazať a vytvoriť priestor pre jej ďalší rast. Veríme, že táto transakcia bude prínosom pre zákazníkov, zamestnancov aj slovenský telekomunikačný trh," povedal Peter Máčaj, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Slovanet.
Viac ako dve desiatky akvizícií
SWAN počas viac ako 25 rokov svojho pôsobenia uskutočnil vyše dve desiatky akvizícií menších a regionálnych telekomunikačných operátorov. Medzi najvýznamnejšie míľniky patrilo spojenie so spoločnosťou BENESTRA, akvizícia seneckého operátora e-Net a získanie plnej kontroly nad spoločnosťami HMZ Rádiokomunikácie a CNC.
Akvizícia Slovanetu je pokračovaním stratégie, ktorá kombinuje organický rast s rozvojom prostredníctvom strategických transakcií. SWAN chce týmto spôsobom ďalej rozširovať svoju infraštruktúru, zákaznícku základňu a schopnosť poskytovať komplexné telekomunikačné a technologické služby na celom Slovensku.
Do schválenia a dokončenia transakcie budú SWAN a Slovanet naďalej fungovať ako dve samostatné spoločnosti. Podpis zmluvy nemá v tejto fáze žiadny vplyv na existujúce zmluvy, poskytovanie služieb ani zákaznícku podporu. O ďalších krokoch budú spoločnosti informovať po získaní potrebných súhlasov a dokončení transakcie.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Podpis zmluvy o významnej akvizícii na slovenskom trhu: Slovanet mieri pod krídla SWAN-u © SITA Všetky práva vyhradené.
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