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09. septembra 2026
Matovičovci kritizujú vládu, nepáči sa im nákup ďalších stíhačiek F-16, útoky na Žilinku ani chaos okolo transakčnej dane – VIDEO
Tagy: Generálny prokurátor SR minister pôdohospodárstva Paragraf 363 Trestného poriadku Premiér Slovenskej republiky prorastové opatrenia Stíhačky F-16
Ku kritike sa pridala aj Remišová, podľa ktorej Žilinka správne povedal, že ide o frontálny útok na právny štát zo strany predsedu vlády. Hnutie ...
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9.9.2026 (SITA.sk) - Ku kritike sa pridala aj Remišová, podľa ktorej Žilinka správne povedal, že ide o frontálny útok na právny štát zo strany predsedu vlády.
Hnutie Slovensko a strana Za ľudí kritizujú vládu za nákup ďalších stíhačiek F-16 aj za útoky na generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Ako hnutie zdôraznilo, vláda v rámci konsolidácie šetrí na obyčajných ľuďoch, ale nemá problém podpísať nákup stíhačiek za pol miliardy eur. Poslanec za Hnutie Slovensko Július Jakab v tejto súvislosti upozornil, že vláda podpisuje zmluvy, ktorých účet necháva na svojich nástupcov.
„Chcú len podpísať čo najviac zmlúv, kým sú pri moci, a potom to bremeno hodiť na ďalšiu vládu,“ upozornil Jakab a podotkol, že popritom vláda ešte stále nevie, či zrušia, alebo nezrušia transakčnú daň. Poslanec Michal Šipoš (Hnutie Slovensko) dodal, že zavládol chaos a babráctvo, kďy už ľudia netušia, čo je pravda.
Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová doplnila, že vláda nesplnila svoje sľuby o prorastových opatreniach, kým ekonomika naďalej upadá. Zdôraznila, že namiesto reálnej pomoci poľnohospodárom vláda zriaďuje komisie. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) podľa Remišovej prisľúbil výzvy na zavlažovacie systémy, na ktoré sú v eurofondoch desiatky miliónov, až po opozičnom tlaku.
Tieto výzvy by podľa poslankyne mali byť vyhlásené najneskôr do konca septembra. „Táto krajina nepotrebuje komisie a nekonečné rečnenie. Poľnohospodári potrebujú, aby konečne dostali efektívnu podporu na boj proti suchu,“ doplnila Remišová.
Hnutie Slovensko a strana Za ľudí považuje za mimoriadne vážny aj útok premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na generálneho prokurátora. Žilinka podľa Šipoša premiérovi neprekážal v čase, keď využíval paragraf 363 v prospech predstaviteľov Smeru. Ku kritike sa pridala aj Remišová, podľa ktorej Žilinka správne povedal, že ide o frontálny útok na právny štát zo strany predsedu vlády.
„A aj pán minister Robert Kaliňák zabudol, že keď dostal 363-ku, tak vtedy mu generálny prokurátor nevadil a začal mu vadiť až teraz, keď sa im pod rukami rozpadá kauza Kajúcnik,“ vyhlásila Remišová. Jakab je presvedčený, že vláda chce dostať prokuratúru pod politickú kontrolu. Upozornil však, že SR nemôže mať prokuratúru, ktorá bude fungovať tak, ako si želá vláda.
Ján Magušin (Za ľudí) pripomína aj staršie obvinenia premiéra a výpovede spolupracujúcich obvinených o politických tlakoch a diskreditácii politických oponentov. Upozornil aj na slová samotného Žilinku, podľa ktorého ho na odstúpenie vyzývali ľudia s „eminentným záujmom o vybavenie konkrétnych trestných vecí“ a s vlastnou predstavou o spravodlivosti. Magušin zdôraznil, že verejnosť musí byť teraz mimoriadne ostražitá. V prípade potreby budú podľa jeho slov podávať aj podnety, prípadne trestné oznámenia.
Hnutie Slovensko a strana Za ľudí spoločne vyzvali aj generálneho prokurátora Žilinku, aby v prípade informácií o politickom nátlaku konal aj trestnoprávne. Zároveň by mal podľa nich verejnosť upozorniť na každý pokus vlády o oslabenie nezávislosti prokuratúry.
Keďže vláda podľa oboch strán naďalej pokračuje namiesto šetrenia verejných financií v ich míňaní, tak odmietli súčasne ďalšie zadlžovanie. Tvrdia, že výpadov príjmov z transakčnej dane sa dá riešiť aj inak, a to napríklad vyšším zdanením hazardu či nadmerných ziskov zbrojárskeho priemyslu.
Zdroj: SITA.sk - Matovičovci kritizujú vládu, nepáči sa im nákup ďalších stíhačiek F-16, útoky na Žilinku ani chaos okolo transakčnej dane – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Hnutie Slovensko a strana Za ľudí kritizujú vládu za nákup ďalších stíhačiek F-16 aj za útoky na generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Ako hnutie zdôraznilo, vláda v rámci konsolidácie šetrí na obyčajných ľuďoch, ale nemá problém podpísať nákup stíhačiek za pol miliardy eur. Poslanec za Hnutie Slovensko Július Jakab v tejto súvislosti upozornil, že vláda podpisuje zmluvy, ktorých účet necháva na svojich nástupcov.
„Chcú len podpísať čo najviac zmlúv, kým sú pri moci, a potom to bremeno hodiť na ďalšiu vládu,“ upozornil Jakab a podotkol, že popritom vláda ešte stále nevie, či zrušia, alebo nezrušia transakčnú daň. Poslanec Michal Šipoš (Hnutie Slovensko) dodal, že zavládol chaos a babráctvo, kďy už ľudia netušia, čo je pravda.
Nesplnené sľuby
Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová doplnila, že vláda nesplnila svoje sľuby o prorastových opatreniach, kým ekonomika naďalej upadá. Zdôraznila, že namiesto reálnej pomoci poľnohospodárom vláda zriaďuje komisie. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) podľa Remišovej prisľúbil výzvy na zavlažovacie systémy, na ktoré sú v eurofondoch desiatky miliónov, až po opozičnom tlaku.
Tieto výzvy by podľa poslankyne mali byť vyhlásené najneskôr do konca septembra. „Táto krajina nepotrebuje komisie a nekonečné rečnenie. Poľnohospodári potrebujú, aby konečne dostali efektívnu podporu na boj proti suchu,“ doplnila Remišová.
Hnutie Slovensko a strana Za ľudí považuje za mimoriadne vážny aj útok premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na generálneho prokurátora. Žilinka podľa Šipoša premiérovi neprekážal v čase, keď využíval paragraf 363 v prospech predstaviteľov Smeru. Ku kritike sa pridala aj Remišová, podľa ktorej Žilinka správne povedal, že ide o frontálny útok na právny štát zo strany predsedu vlády.
„A aj pán minister Robert Kaliňák zabudol, že keď dostal 363-ku, tak vtedy mu generálny prokurátor nevadil a začal mu vadiť až teraz, keď sa im pod rukami rozpadá kauza Kajúcnik,“ vyhlásila Remišová. Jakab je presvedčený, že vláda chce dostať prokuratúru pod politickú kontrolu. Upozornil však, že SR nemôže mať prokuratúru, ktorá bude fungovať tak, ako si želá vláda.
Staršie obvinenia
Ján Magušin (Za ľudí) pripomína aj staršie obvinenia premiéra a výpovede spolupracujúcich obvinených o politických tlakoch a diskreditácii politických oponentov. Upozornil aj na slová samotného Žilinku, podľa ktorého ho na odstúpenie vyzývali ľudia s „eminentným záujmom o vybavenie konkrétnych trestných vecí“ a s vlastnou predstavou o spravodlivosti. Magušin zdôraznil, že verejnosť musí byť teraz mimoriadne ostražitá. V prípade potreby budú podľa jeho slov podávať aj podnety, prípadne trestné oznámenia.
Hnutie Slovensko a strana Za ľudí spoločne vyzvali aj generálneho prokurátora Žilinku, aby v prípade informácií o politickom nátlaku konal aj trestnoprávne. Zároveň by mal podľa nich verejnosť upozorniť na každý pokus vlády o oslabenie nezávislosti prokuratúry.
Keďže vláda podľa oboch strán naďalej pokračuje namiesto šetrenia verejných financií v ich míňaní, tak odmietli súčasne ďalšie zadlžovanie. Tvrdia, že výpadov príjmov z transakčnej dane sa dá riešiť aj inak, a to napríklad vyšším zdanením hazardu či nadmerných ziskov zbrojárskeho priemyslu.
Zdroj: SITA.sk - Matovičovci kritizujú vládu, nepáči sa im nákup ďalších stíhačiek F-16, útoky na Žilinku ani chaos okolo transakčnej dane – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Generálny prokurátor SR minister pôdohospodárstva Paragraf 363 Trestného poriadku Premiér Slovenskej republiky prorastové opatrenia Stíhačky F-16
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