PODPÍSALI DOHODU: Kim súhlasil s demontážou jadrových zariadení

Severokórejský vodca Kim Čong-un a juhokórejský prezident Mun Če-in. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kim súhlasil s demontážou jadrových zariadení, chystá sa do Soulu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pchjongjang 19. septembra (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un a juhokórejský prezident Mun Če-in podpísali v stredu na rokovaní v Pchjongjangu dohodu týkajúcu sa denuklearizácie Kórejského polostrova, informovala agentúra Jonhap.Severná Kórea súhlasila s prijatím konkrétnych krokov smerujúcich k denuklearizácii Kórejského polostrova. Po stredajšom rokovaní so severokórejským vodcom Kim Čong-unom v Pchjongjangu to oznámil juhokórejský prezident Mun Če-in.Na spoločnej tlačovej konferencii, po druhom dni rokovaní, Mun podľa agentúry DPA uviedol, že Kim súhlasil s trvalou demontážou jadrových zariadení v Severnej Kórei za prítomnosti medzinárodných expertov.zdôraznil juhokórejský prezident.Obe krajiny sa dohodli aj na tom, že, povedal Mun.Kim zas vyhlásil, že čoskoro sa chystá navštíviť Južnú Kóreu.Agentúra Jonhap taktiež informovala, že ministri obrany oboch krajín podpísali v Pchjongjangu dohodu, ktorá má upevniť výsledok aprílového summitu Kima a Muna - vyvinutie spoločného úsilia o zastavenieJuhokórejský prezident priletel v utorok do severokórejského hlavného mesta priamo zo Soulu na trojdňovú návštevu. Ide už o jeho tretí tohtoročný summit s vodcom Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) Kim Čong-unom.Na predošlých summitoch s Munom, ako aj na júnovom stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Singapure vyjadril Kim želanie dosiahnuť úplnú denuklearizáciu Kórejského polostrova.