Putin varoval Izrael pred ďalšími útokmi na Sýriu

Ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 19. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok varoval Izrael pred uskutočnením ďalších vzdušných útokov na Sýriu, aký viedol v pondelok večer k zostreleniu ruského vojenského lietadla Il-20 sýrskou protivzdušnou obranou. Pri incidente zahynulo všetkých 15 osôb na palube.Putin podľa vyjadrenia Kremľa zdôraznil, že izraelským útokom došlo k porušeniu sýrskej suverenity a rusko-izraelských dohôd o vyhýbaní sa stretom vojenských záujmov v Sýrii. Ruský prezident tiež vyzval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby, informuje agentúra AP.Netanjahu predtým v telefonáte s Putinom vyjadril ľútosť nad smrťou ruských vojakov. Upozornil však, že zodpovednosť za zostrelenie lietadla nesie Sýria a režim tamojšieho prezidenta Bašára Asada. Ponúkol tiež, aby šéf izraelských vzdušných síl predložil v Moskve výsledky izraelského vyšetrovania.Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že prieskumné lietadlo bolo omylom zasiahnuté sýrskou raketou, pretože štvorica izraelských stíhačiek F-16, ktoré smerovali na bombardovaciu misiu do sýrskej provincie Lázikíja, saza stroj ruských vzdušných síl. Lietadlo sa vracalo na tamojšiu ruskú základňu.Putin použil miernejšiu rétoriku a vyhlásil, že incident bol výsledkom, uvádza agentúra DPA. Šéf ruského rezortu obrany Sergej Šojgu vyhlásil, že Moskva opakovane žiadala Izrael, aby sa vyvaroval útokov na Sýriu, ktoré ohrozujú ruských vojakov.Rusko je hlavným vojenským spojencom sýrskej vlády v tejto viacstranovej občianskej vojne. Moskva si dosiaľ dokázala na pozadí sýrskeho konfliktu udržať dobré vzťahy so židovským štátom, a to napriek tomu, že Izrael sa stavia proti sýrskej vláde, ako aj Iránu, ktorý je tiež spojencom Damasku i Ruska.vyhlásil hovorca ruského rezortu obrany Igor Konašenkov s tým, že lietadlo bolo zostrelené systémom S-200 zem-vzduch sovietskej výroby. Podľa neho Izrael vydal varovanieIzraelská armáda vyhlásila, že tragédiu spôsobilapaľba sýrskej obrany. Podľa nej boli stíhačky už v izraelskom vzdušnom priestore, keď lietadlo zasiahla sýrska paľba.uvádza vo vyhlásení Tel Aviv.