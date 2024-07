Podpora dobrovoľníctva je kľúčová, pomáha distribuovať výživovo hodnotné potraviny pre ľudí v núdzi

Integrácia občanov tretích krajín

Spolupráca funguje

22.7.2024 (SITA.sk) - Za jednu z kľúčových úloh považuje splnomocnenkyňa Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) Simona Zacharová podporu dobrovoľníctva.V tejto súvislosti plánujú podľa jej slov v najbližších dňoch vyhlásiť výzvu zameranú na akreditáciu pre tie organizácie, ktoré pracujú s dobrovoľníkmi. Informovala o tom v pondelok počas tlačovej konferencie, na ktorej predstavila hlavnú agendu úradu, ako aj štyri národné projekty za viac ako 13 miliónov eur.„Som presvedčená, že do konca tohto roka budeme akreditovať všetky organizácie, ktoré sa o ňu budú uchádzať, pričom ju budú môcť vnímať aj ako určitú známku kvality,“ povedala Zacharová na margo výzvy.Prvý zo spomínaných národných projektov s alokáciou štyroch miliónov eur sa týka integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín, konkrétne poskytovania finančných príspevkov pre integračné aktivity. Ďalší podpory koordinačných kapacít strešných organizácií občianskej spoločnosti, a to zvýšením zapojenia organizácií do verejných politík. Vyčlenených naň bolo šesť miliónov eur.Ďalších 750-tisíc eur má ísť na podporu zapojenia občianskej spoločnosti do implementácie fondov Európskej únie . Na redistribúciu potravinovej pomoci so zámerom sprístupniť výživovo hodnotné potraviny pre ľudí v núdzi boli alokované tri milióny eur.Úrad má dva strategické materiály, ktoré už schválila vláda. Ide o Koncepciu rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku do roku 2030 (KROS) a Iniciatívu pre otvorené vládnutie (OGP). Tieto materiály realizuje prostredníctvom akčných plánov na najbližšie roky v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy a občianskou spoločnosťou.V rámci Akčného plánu OGP pracuje úrad na Indexe otvorenej a participatívnej vlády, ktorý podporuje dôveru medzi občanmi a vládou. Pokračuje aj vo vzdelávaní kolegov z verejnej správy prostredníctvom programov Učiace sa inštitúcie, Učiace sa regióny a Učiace sa mestá a obce.„Jedným z príkladov dobrej spolupráce je Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie, kde majú zastúpenie všetky ministerstvá a viac ako 30 zástupcov mimovládnych neziskových organizácií. Na jednom z jej zasadnutí som mal príležitosť sa osobne zúčastniť, kde sa konštruktívne hľadajú riešenia a tá spolupráca naozaj funguje,“ zhodnotil štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Patrik Krauspe.Podľa Zacharovej úrad rovnako aktívne spolupracuje s ministerstvami, samosprávami a mimovládnymi neziskovými organizáciami.„Osobitný dôraz kladieme na spoluprácu s mladou generáciou a podporu aktívneho občianstva. Pripravujeme pozície regionálnych koordinátorov, ktorí budú mapovať potreby regiónov a zbierať príklady dobrej praxe,“ ozrejmila.