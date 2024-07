Prílet dvoch stíhačiek F-16 predstavuje začiatok skladania mozaiky suverénnej ochrany vzdušného priestoru, vyhlásil Kaliňák

Moderné lietadlá generácie 4,5

Ďalšie štyri kusy lietadiel navyše

22.7.2024 (SITA.sk) - Opätovne sa začína skladať mozaika suverénnej ochrany vzdušného priestoru SR. Stíhačky F-16 sú prvé dva dieliky, ktoré boli pripravované treťou vládou Roberta Fica Smer-SD ). Uviedol to minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v rozhovore pre RTVS . Prvé dve stíhačky F-16 C/D Block 70 priletia na Slovensko v pondelok vo večerných hodinách.Ich prílet sa očakáva po 20:00. Minister priblížil, že stíhačky priletia priamo zo Spojených štátov amerických neprerušovaným letom. Nad vojenským letiskom v Kuchyni urobia nízky prelet v rámci pozdravu a následne pristanú a budú z nich odstránené americké znaky, čím sa odkryjú znaky SR.Následne dôjde k odovzdaniu lietadiel zo strany vlády Spojených štátov vláde SR a veliteľovi vzdušných síl, ktorý bude pracovať na tom, aby lietadlá boli čo najrýchlejšie v užívaníAko minister informoval, ide o moderné lietadlá generácie 4,5, ktoré majú mnohé prvky z lietadla F-35. Výroba týchto lietadiel nabieha, čiže ide o nový model, pričom Slovensko dostáva jedny z prvých kusov, ktoré boli vyrobené. Minister ďalej priblížil, že tretie nadzvukové lietadlo by malo prísť v októbri tohto roku a všetky ostatné by mali prísť v priebehu roku 2025 a 2026.Bývalá vláda však podľa Kaliňáka výrazne podcenila prípravu leteckej základne na Sliači, a preto museli narýchlo zvládnuť prípravu Leteckej základne Malacky/Kuchyňa, kde budú lietadlá umiestnené až do úplnej rekonštrukcie letiska Sliač. Túto rekonštrukciu Slovensko prebralo do vlastnej réžie.Ako ďalej šéf rezortu obrany pripomenul, dnes ochranu vzdušného priestoru SR poskytujú susedné krajiny, a to Česko, Maďarsko a Poľsko. Kým budú slovenské F-16 zaradené do riadnej služby, čakajú ich ešte vojenské procedúry a množstvo úloh.Minister opätovne vyslovil svoj zámer diskutovať o ďalších štyroch kusov lietadiel navyše, pretože je podľa neho potrebné rátať aj so stratami a rozšíri sa tým aj schopnosť plnenia úloh. Rozhodnutie v tejto súvislosti by podľa neho mohlo padnúť v priebehu niekoľkých mesiacov. Kaliňák súčasne uviedol, že slovenskí piloti dosahujú v rámci svojich výcvykových misií dobré výsledky.