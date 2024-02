Podpora ekonomického rastu je najdôležitejšou úlohou vlády, podľa Fica sa z verejného obstarávania stala guľa na nohe (video)

Guľa na nohe

Skrátenie lehôt

Obštrukcie opozície

13.2.2024 (SITA.sk) - Pre hrozbu ekonomickej recesie veľkých európskych krajín je najdôležitejšou úlohou vlády efektívna podpora ekonomického rastu, uviedol predseda vlády SR Robert Fico na sociálnej sieti.„Je zlé, ak má k dispozícii štát peniaze na investície, ale trvá dlhé roky, kým ich do reálneho obehu. Verejné obstarávanie (VO) sa namiesto transparentného konania stalo guľou na nohe, ktorá zhoršovala priestor štátu a samospráv,“ dodal Fico ako reakciu na nové zákony, ktoré zrýchlia a zjednodušia proces investícií.Minister dopravy SR Jozef Ráž informoval na stretnutí Fica o dôležitom zákone o strategických investíciách a stavebných konaniach, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť k 1. aprílu 2024. Ako minister deklaroval, aplikáciou zákona sa výstavby, ktoré bežne trvajú 14 rokov, reálne skrátia na päť a jednotlivé procesy sa skrátia z rokov na mesiace.„K majetko-právnym vysporiadaniam sme pristupovali tak, aby sme sa nedotkli práv občanov, ale skrátili lehoty. Skrátením prejdú aj stavebné povoľovacie procesy pri strategických investíciách, ako aj proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Pritom si však dávame veľký pozor, aby sme nešli mimo rámec Európskej únie ,“ uviedol Ráž.Zároveň tiež dodal, že pri VO bude možnosť, že námietky sa budú posudzovať separátnym úradom a vláda bude mať tiež možnosť rozhodnúť sa, či chce posudzovať hodnotou za peniaze a koľkokrát v rámci procesu obstarávania. Na stretnutí ďalej uviedli, že zrýchliť a zjednodušiť proces VO, umožní aj legislatívna úprava našich zákonov na úroveň EÚ.Ako informovali, výsledkom má byť zefektívnenie a zjednodušenie obstarávania, ktoré potrebujú organizácie podliehajúce zákonu o VO. Pôvodné limity pri VO sa preto budú meniť z pôvodných 10 tisíc eur na 50 tisíc eur a pri stavebných prácach sa zvýši suma z 800 tisíc eur na 1,5 milióna eur.Na záver predseda vlády dodal, že opozícia robí obštrukcie na prijímanie zákonov na podporu ekonomického rastu a na občanoch im vôbec nezáleží. Vyzval, aby dodržovali termíny a nenechali sa zatlačiť do kúta, nakoľko krajina potrebuje naštartovať hospodársky rast.