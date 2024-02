Počet zamestnancov na Slovensku kontinuálne klesá, analytici majú jasnú odpoveď prečo je tomu tak

Zamestnanosť kontinuálne klesá

Podiel živnostníkov najviac narástol u nás

Zníženie nemeckého zahraničného obchodu

13.2.2024 (SITA.sk) - Slovenský trh práce v posledných mesiacoch výraznejšie spomalil. Pokles počtu zamestnancov je odrazom ochladenia zahraničných ekonomík a zvýšených odchodov do predčasného dôchodku. Časť zamestnancov sa pravdepodobne presunula medzi živnostníkov, ktorých počet po skončení pandémie prudko rástol. Nemecký zahraničný obchod a objednávky v automobilovom priemysle v závere roka oslabili. Tieto správy vysielajú negatívny signál pre slovenských exportérov. Konštatujú to analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP) Zamestnanosť meraná počtom zamestnaneckých vzťahov zo Sociálnej poisťovne kontinuálne klesá od apríla minulého roka.„V januári sme evidovali o 21-tisíc menej zamestnancov než v minulom roku, čo predstavuje medziročný pokles cez 1 %. Najviac pracovných miest ubudlo v exportne orientovanom priemysle, ale aj v nízko-kvalifikovaných službách ako obchod, doprava, ubytovanie a reštaurácie. Medzimesačne zaniklo vyše 7 tisíc pracovných miest, čo je najvyšší prepad od júna 2020," vymenúvajú analytici.Vlna zvýšených odchodov do predčasného dôchodku mohla podľa IFP znížiť rast počtu zamestnancov v minulom roku približne o 0,7 až 1,1 percentuálneho bodu. Ku koncu vlaňajška požiadalo o predčasný dôchodok takmer 47 tisíc žiadateľov. V minulosti bol pritom priemerný ročný počet žiadateľov o túto dávku len zhruba 14 tisíc. Časť zamestnancov sa pravdepodobne presunula medzi živnostníkov. Ich počet sa najviac zvýšil v priemysle, stavebníctve ale aj v nízko–kvalifikovaných službách.Podiel živnostníkov na zamestnanosti u nás narástol od roku 1995 najviac spomedzi krajín Európskej únie . Takmer celý rast počtu samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) bol za uplynulých 25 rokov generovaný skupinou živnostníkov bez zamestnancov, čo otvára otázky ohľadom ich motivácie a prípadného zneužívania systému. Ich podiel na celkovom počte SZČO predstavuje až 82 % a je piaty najvyšší v EÚ. Najväčšiu skupinu samostatných živnostníkov nájdeme v stavebníctve, kde je takto evidovaný každý tretí živnostník.Nemecký zahraničný obchod zaznamenal v decembri výraznejšie ochladenie. Oproti novembru sa ich nominálny export medzimesačne znížil o 4,6 % a import až o 6,7 %.„Pokles dovozu je obzvlášť dôležitý pre slovenských exportérov, keďže Nemecko je náš hlavný obchodný partner. Negatívne signály vysielajú aj decembrové objednávky v automobilovom priemysle, ktoré v Nemecku oproti predchádzajúcemu mesiacu poklesli o 15 %. Slovenský export zažil výraznejší pokles už v novembri, no vývoj v najväčšej ekonomike EÚ naznačuje, že negatívny trend môže pretrvávať aj v ďalších mesiacoch," uzavreli analytici IFP.