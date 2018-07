Podpora Merkelovej konzervatívcov poklesla na 12-ročné minimum

Na archívnej snímke Angela Merkelová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 30. júla (TASR) - Podpora konzervatívcov nemeckej kancelárky Angely Merkelovej poklesla na najnižšiu úroveň od roku 2006. Vyplýva to z nového prieskumu, ktorý v nedeľu zverejnili noviny Bild am Sonntag.Pravidelný prieskum inštitútu Emnid ukázal, že Merkelovej Kresťanskodemokratická únia Nemecka (CDU) a jej sesterská Kresťanskosociálna únia Bavorska (CSU) majú dovedna podporu 29 percent, čo je najmenej za posledných 12 rokov. Za posledný približne mesiac to predstavuje pokles o dve a oproti parlamentným voľbám z vlaňajšieho septembra o štyri percentá.Podľa analytikov sa na preferenciách vládneho konzervatívneho bloku negatívne odrazil ich nedávny ostrý spor okolo azylovej a migračnej politiky, informovala agentúra Reuters.Z tohto poklesu však nedokážu profitovať sociálni demokrati, ktorí sú taktiež súčasťou Merkelovej koaličnej vlády. Ich podpora zostala za posledný mesiac neznemená na úrovni 18 percent.Pravicovo-populistickú, protiimigračnú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD) by podľa nového prieskumu volilo 15 percent respondentov, čo v porovnaní s júnom predstavuje pokles o jedno percento.Najlepší tohtoročný výsledok naopak dosiahli Zelení, ktorých podpora aktuálne stúpla o dva percentuálne body na 14 percent.