Väzneného pakistanského expremiéra Šarífa previezli do nemocnice

Naváz Šaríf, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Islamabad 30. júla (TASR) - Väzneného pakistanského expremiéra Naváza Šarífa hospitalizovali v nedeľu so srdcovými ťažkosťami. Previezli ho z väzenia v Rávalpindí do nemocnice v hlavnom meste Islamabad, oznámila to agentúra AP s odvolaním sa na pakistanské úrady.Informácia bola zverejnená v deň, keď Šarífova strana požiadala o vyšetrenie podozrení z manipulácie nedávnych parlamentných volieb.Šaríf (69), ktorého odsúdili za korupciu na desať rokov väzenia, je od 13. júla vo väzbe vo väznici s najvyšším stupňom stráženia v meste Rávalpindí. Lekári minulý týždeň odporučili jeho prepustenie z väzby a prevoz do nemocnice s ohľadom na zdravotné komplikácie, ktoré sa u neho rozvinuli počas pobytu za mrežami.Podľa vlády provincie Pandžáb Šaríf ešte vo väznici v Rávalpindí podstúpil rutinné EKG vyšetrenie, z ktorého vyplynula potreba jeho prevozu do nemocnice. Následne ho hospitalizovali na kardiologickom oddelení nemocnice Pakistanského inštitútu zdravotníckych vied (PIMS) v Islamabade, kde ho strážia policajti a príslušníci polovojenských jednotiek.Šarífova doposiaľ vládna strana Pakistanská moslimská liga (PML-N) utrpela v minulotýždňových parlamentných voľbách veľkú porážku, keď zaostala za stranou bývalej športovej hviezdy Imrána Chána, ktorý bude zostavovať novú koalíciu.PLM-N v nedeľu požiadala o vytvorenie justičnej komisie, ktorá by vyšetrila podozrenia z manipulácie volieb, ktoré sa konali 25. júla. Šarífova strana zároveň vyhlásila, že výsledky volieb nepovažuje za legitímne a chce ich napadnúť v spolupráci s ďalšími stranami.2 1 20 rsc