Podpora predaja s Pelargonium for Europe

13.5.2024 (SITA.sk) -Cieľom marketingovej iniciatívy Pelargonium for Europe (PfE) je zlepšiť imidž muškátom a podporiť ich predaj. Na dosiahnutie tohto cieľa iniciatíva PfE kombinuje spotrebiteľské kampane s ponukami určenými špeciálne pre záhradnícky maloobchodný sektor. V 22 európskych krajinách iniciatíva PfE informuje spotrebiteľov a špecializovaných predajcov v záhradníckom odvetví o starostlivosti, histórii, množstve rôznych odrôd muškátov a spôsoboch ich využitia. Program tiež zvyšuje povedomie o vysokých štandardoch v európskom šľachtení a produkcii týchto rastlín.Táto iniciatíva podporuje aj maloobchodný predaj v záhradníckom sektore pomocou rôznych bezplatných marketingových materiálov. Patria k nim reklamné nosiče, ako sú plagáty a bannery, profesionálne vytvorené obrázky, textové šablóny pre využitie v PR, videá a aktuálne špecializované informácie na podporu predajcov v oblasti zvyšovania predaja. Všetky tieto materiály sú k dispozícii na stránke https://pfe-trade.com/ , ktorá je v súčasnosti k dispozícii v 12 jazykoch, vrátane slovenčiny.Obsah a materiály spracované iniciatívou PfE uľahčujú záhradníckym centrám, kvetinárstvam a maloobchodným záhradníctvam rýchlu a lacnú realizáciu vlastných marketingových aktivít, ktoré im môžu pomôcť pozitívne ovplyvniť názory zákazníkov na muškáty a zvýšiť vlastný predaj týchto rastlín.Predajcovia v záhradníckom odvetví si môžu vybrať zo širokej ponuky produktov a prispôsobiť svoje marketingové aktivity vlastným individuálnym potrebám. PfE informuje predajcov o svojich službách bezplatnej podpory prostredníctvom odbornej komunikácie, odvetvových spoluprác, ako aj na veľtrhoch a iných podujatiach. Poskytuje viacero možností, ako jednoduchými prostriedkami zvýšiť predaj muškátov. Patria k nim návrhy na prezentáciu produktov, media relations alebo oslovovanie a informovanie spotrebiteľov na mieste predaja, prípadne prostredníctvom sociálnych médií.Iniciatíva PfE tak pomáha posilňovať marketingové znalosti v odvetví záhradníckeho maloobchodu, dodáva špecializovaným predajcom nové impulzy a povzbudzuje ich k tomu, aby vytvárali nové príležitosti v oblasti prezentácie produktov a komunikácie so zákazníkmi.iniciatíva PfE každoročne produkuje množstvo interiérových a exteriérových reklamných materiálov, ktoré sa dajú použiť priamo na mieste predaja. Niektoré propagačné materiály, ako napríklad plagáty a bannery, sú k dispozícii naBezplatné stiahnutie z jej odvetvovej webovej stránky. Stačí si ich stiahnuť a vytlačiť pre okamžité použitie.databáza obrázkov na stránke https://www.pelargoniumforeurope.com/sk/databaza-obrazkov ponúka obrovský výber profesionálnych fotografií muškátov v rôznom prostredí. Zahŕňa fotografie muškátov v rôznych farbách, veľkostiach aj využitiach. Či už je cieľom ukázať zákazníkom rôznorodosť dostupných muškátov, poskytnúť im nápady na dekoráciu balkónov, terás a záhrad alebo ponúknuť inšpiráciu na tvorbu stolových dekorácií či projekty pre domácich majstrov, v rámci databázy obrázkov nájde každý to svoje. Špecializovaní predajcovia v oblasti záhradníctva môžu obrázky bezplatne používať v rámci public relations, reklamy, sociálnych sietí, ale aj na tvorbu vlastných POS materiálov.tlačové správy dostupné na stránke https://pelargonium-for-europe.com/sk/tlacove-spravy/ poskytujú rozsiahle informácie o muškátoch, od nápadov na dekoráciu a urob-si-sám projektov až po tipy na starostlivosť a zaujímavosti o histórii muškátov a ich rôznych druhoch. Iniciatíva PfE umožňuje záhradným centrám, kvetinárstvam a maloobchodným záhradníctvam použiť všetky texty alebo ich časť na vlastné účely, napríklad na vytvorenie vlastných tlačových správ alebo inzerátov v rámci lokálneho PR, čím si budujú pozíciu odborníka s dôveryhodným zdrojom informácií ohľadom všetkého, čo sa muškátov.iniciatíva PfE každoročne uverejňuje sériu krátkych a dlhších videí, v ktorých prezentuje nápady na dekoráciu alebo tipy na starostlivosť. Predajcovia môžu tieto videá zverejňovať na svojich webových stránkach alebo na sociálnych sieťach. Nové videá sa počas celej sezóny muškátov nahrávajú na kanál na YouTube iniciatívy PfE: https://www.youtube.com/@mygeranium686.iniciatíva PfE prevádzkuje viacero kanálov na sociálnych sieťach, od Facebooku cez Instagram a Pinterest až po YouTube. Predajcovia tu môžu nájsť množstvo užitočného, praktického a inšpiratívneho obsahu, ktorý si môžu rýchlo prispôsobiť a zdieľať prostredníctvom vlastných kanálov, vďaka čomu bude ich aktivita na sociálnych sieťach živá a zaujímavá bez väčšej námahy. Ďalšie informácie nájdete na stránkach:Informačný servis