Vodič kamióna narazil do vozidla NDS a zdemoloval aj ďalšie auto, výška škody presiahla 150-tisíc eur (foto)

13.5.2024 (SITA.sk) - Následkom zrážky troch vozidiel na diaľnici D1 vznikla škoda 150-tisíc eur. Ako informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, dopravná nehoda medzi dvoma nákladnými súpravami a jedným osobným autom sa stala v nedeľu 12. mája krátko po 23:00, na 24. kilometri diaľnice v smere z Trnavy do Bratislavy.Podľa polície sa 65-ročný vodič nákladnej jazdnej súpravy zloženej z ťahača Scania a návesu Krone nevenoval plne vedeniu vozidla, v dôsledku čoho do narazil stojaceho nákladného vozidla Národnej diaľničnej spoločnosti so signalizačným prívesom, ktoré stálo v pravom jazdnom pruhu z dôvodu označovania prekážky. Po tomto náraze nákladná súprava pokračovala do ľavého jazdného pruhu, kde zboku narazila do osobného auta Volkswagen, ktoré pritlačila k betónovým zvodidlám.Dychové skúšky u vodičov skončili s negatívnym výsledkom. Spolujazdec z osobného motorového vozidla skončil v nemocnici. Škodu spôsobenú na všetkých vozidlách predbežne vyčíslili na približne 150-tisíc eur.