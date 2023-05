Podpora Ukrajiny je pre Sklenára prioritou číslo jeden, stretol sa aj s nemeckým ministrom obrany

Zvýšenie výrobných kapacít

Priority nového vedenia

24.5.2023 - V záujme podpory mieru a stability v našom regióne a vo svete je pokračovanie podpory Ukrajiny prioritou číslo jeden. Uviedol to minister obrany SR Martin Sklenár, ktorý v utorok 23. mája absolvoval v Bruseli viacero rokovaní vo formáte ministrov obrany a tiež bilaterálne stretnutie s nemeckým ministrom obrany Borisom Pistoriusom Hlavnými témami rokovaní bola vojenská pomoc Ukrajine, napredovanie v iniciatíve dodávky munície ukrajinským ozbrojeným silám a tiež dôsledky vojny pre budúce obranné spôsobilosti EÚ.Sklenár na zasadnutí Rady EÚ akcentoval potrebu čo najrýchlejšieho schválenia súboru opatrení na zvýšenie výrobných kapacít obranného priemyslu na splnenie ambície poslať milión delostreleckých nábojov na Ukrajinu a doplniť naše skladové zásoby tejto munície. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Ministerstva obrany SR „Ako EÚ chceme zostať kredibilným partnerom, preto je potrebné pretaviť spoločné ambície našej podpory do konkrétnych krokov. Dnes sme sa preto stretli s cieľom prediskutovať viacero otázok, a to vrátane zaistenia udržateľnosti poskytovanej pomoci pre našich východných susedov,“ uviedol Sklenár a potvrdil, že Slovensko je odhodlané vytrvať v podpore Ukrajiny.Súčasne nemeckého ministra obrany informoval o prioritách nového vedenia MO SR v obrannej politike a potvrdil zachovanie kontinuity transatlantického smerovania Slovenska, pokračovanie v modernizácii ozbrojených síl a zachovanie obranných výdavkov na úrovni minimálne dvoch percent HDP.Podľa ministra je Nemecko blízkym partnerom a vymenoval, že poskytuje príspevok do Mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na Slovensku, chráni vzdušný priestor SR systémom Patriot, daruje SR moderný systém protivzdušnej obrany MANTIS a so SR spolupracuje pri opravách ukrajinskej vojenskej techniky v Michalovciach. Minister takisto pripomenul, že za BVP darované na Ukrajinu Nemecko poskytlo Slovensku tanky Leopard 2A4.