Zbavte sa dymu z cigariet. Zlepšíte si zdravie aj vzťahy

24.5.2023 (SITA.sk) -Cigaretový dym je nielen škodlivý, ale dokáže aj poriadne znepríjemniť akúkoľvek atmosféru. Je jedno, či je to pri stretnutiach v interiéri alebo počas bežných aktivít vonku. Zápach z cigariet sa dlho drží v ovzduší a aj na ľuďoch. Cítiť ho vo vlasoch, na pokožke, na oblečení, na končekoch prstov a tiež z dychu. Ešte závažnejšie sú ale jeho dlhodobé dopady.Pretrvávajúcim mýtom je, že ochorenia spojené s fajčením – a to i rakovinu – spôsobuje samotný nikotín. Existuje však všeobecný vedecký konsenzus, že príčinou zdravotných ťažkostí sú škodlivé látky vznikajúce pri spaľovaní. Takto vzniká decht - zvyšok dymu po zhorení cigarety, ktorý je zmesou chemických zlúčenín s obsahom karcinogénnych a toxických látok. Nikotín teda nie je hlavnou príčinou chorôb spojených s fajčením. Tou sú škodlivé chemické látky v cigaretovom dyme, ktoré vznikajú pri horení cigariet. Pri tom vzniká jednak veľké množstvo škodlivých látok, ale aj typická spálená chuť tabaku. V oboch prípadoch prichádza s riešením bezdymové zariadenie IQOS, ktoré tabak nespaľuje, ale nahrieva. Vďaka tomu poskytuje chuť naozajstného tabaku a navyše produkuje o 95 % menej škodlivín v porovnaní s cigaretami, čo však nepredstavuje zníženie rizika o 95 %.Asi nebude prekvapením, že klasické cigarety sťažujú dýchanie. Aj v tomto prípade sú bezdymové alternatívy vhodnejším riešením, čo dokazujú aj najnovšie štúdie. Po úplnom prechode na IQOS bezdymové zariadenia môžete lepšie dýchať, ako keby ste pokračovali vo fajčení klasických cigariet, čo dokazuje aj šesťmesačná klinická štúdia vykonaná v USA s 984 dospelými fajčiarmi. Dôvodom je to, že IQOS tabak nespaľuje, ale len nahrieva, a nevytvára tak škodlivý dym. A aj keď je najlepšie prestať s fajčením a užívaním nikotínových výrobkov úplne, nie vždy je to jednoduché rozhodnutie. Kým tento krok definitívne urobíte, môžete siahnuť miesto klasických cigariet po vhodnejšej bezdymovej alternatíve IQOS ILUMA.Aj keď je cigaretový zápach z klasických cigariet menší problém, ako sú zdravotné riziká, považuje sa za typický znak dospelého fajčiara. Pri bezdymových zariadeniach IQOS ILUMA vzniká aerosól, ktorý sa nedrží na pokožke, vo vlasoch a necítiť ho ani z dychu či končekov prstov. Bezdymové riešenie je tak vhodnejšou alternatívou ku klasickým cigaretám práve pre dospelých fajčiarov, ktorí potrebujú na definitívne zbavenie sa tohto návyku viac času.Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú určené len pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.