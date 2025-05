Podpora v čase skrátenej práce sa rozšíri, Tomáš tak chce pomôcť firmám pri obchodných vojnách

Rozšírenie definície vonkajšieho faktora

Cieľom je udržať konkurencieschopnosť zamestnávateľov

13.5.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo práce dalo do pripomienkového konania novelu zákona o podpore v čase skrátenej práce . Cieľom návrhu je vytvoriť legislatívne predpoklady na poskytnutie podpory zamestnávateľom v situáciách, keď k obmedzeniu ich činnosti dochádza vplyvom neočakávaných a neobvyklých ekonomických regulácií nadnárodného charakteru.Tie môžu mať dopad na slovenské hospodárstvo, napríklad znížením vývozu tovarov, zvýšením obchodných bariér, či chýbajúcim zahraničným odbytom v dôsledku obchodnej vojny Návrh rozširuje definíciu vonkajšieho faktora o nepredvídateľné nadnárodné hospodárske okolnosti."Bez rýchleho zavedenia navrhovaného nástroja sa vo väzbe na narastajúcu globálnu hospodársku neistotu významne zvyšuje riziko vzniku prehĺbenia hospodárskych škôd," uvádza sa v návrhu novely zákona.Návrh sa predkladá v skrátenom legislatívnom konaní. Legislatívny zámer však minister práce už predstavil na zasadnutí tripartity . Cieľom je udržať konkurencieschopnosť zamestnávateľov a predísť negatívnym vplyvom na pracovné miesta , ktoré by mohli viesť k ich ohrozeniu či zániku. Návrh zákona má tiež predísť značným hospodárskym škodám, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku globálnych ekonomických otrasov.Návrh zákona nebude mať podľa vyjadrení ministerstva vplyv na rozpočet verejnej správy. Podpora v čase skrátenej práce sa bude financovať zo základného fondu poistenia v nezamestnanosti. Ten je určený na postúpenie finančných prostriedkov, ktoré žiada poskytovateľ podpory, ktorým je úrad práce, na výplatu podpory v čase skrátenej práce.