Súd prejednáva vraždu podnikateľa Kaciana odznovu, obvinení odmietli uzavrieť dohodu o vine a treste – VIDEO

Jozefa Kaciana zastrelili v Šali v roku 2010. Podľa obžaloby si jeho vraždu objednal Vasaráb u Paulusa za odmenu 33-tisíc eur. Ten ju podľa pôvodného rozsudku spáchal 23. februára 2010. Z idúceho auta s neznámym šoférom samopalom zastrelil obeť, ktorá išla v druhom aute. Vasaráb chcel Kaciana podľa medializovaných informácii odstrániť preto, že si ešte v roku 2005 objednal jeho vraždu. Podľa orgánov činných v trestnom konaní išlo o vyrovnávanie si účtov v konkurenčnom boji v oblasti erotických služieb.





13.5.2025 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku odznovu prejednáva prípad vraždy podnikateľa Jozefa Kaciana z roku 2010. ŠTS totiž ešte v auguste 2023 rozhodol o povolení obnovy konania pre odsúdených Romana Paulusa Ladislava Vasarába , pričom zrušil pôvodný verdikt o ich vine aj uložené tresty. Rozhodnutie v októbri 2023 následne potvrdil aj Najvyšší súd SR Súd je nútený dokazovanie vykonávať nanovo, keďže dvojica obžalovaných nesúhlasila so zmenou zloženia senátu. Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania , ak "vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy o sebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa”.Paulusa pôvodne v tomto prípade odsúdili na 25 rokov odňatia slobody a Vasarába na 22 rokov. Obaja však tvrdili, že sú nevinní a na utorkovom pojednávaní odmietli uzavrieť dohodu o vine a treste.Momentálne sú obidvaja po prepustení z výkonu trestu z dôvodu povolenia obnovy konania stíhaní na slobode. Obhajoba podanú obžalobu po jej utorkovom opätovnom prečítaní označila za nedôvodnú s tým, že nespĺňa zákonné náležitosti.