Podpora vedy stagnuje aj napriek snahe vlády využívať expertízu vedcov, tvrdí Straka

Silnejší hlas vedcov

Zmeny v podpore výskumu

3.1.2021 (Webnoviny.sk) - Podpora vedy stagnuje aj napriek snahe vlády využívať expertízu vedcov. Pre agentúru SITA to uviedol riaditeľ Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) Daniel Straka.Vyzdvihol však nasadenie expertov zo slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied a súkromných firiem, ktorí napríklad radili vláde, vyvinuli PCR testy či zapojili sa do testovania.Pozitívom roku 2020 na medzinárodnej úrovni je podľa neho schválenie rozpočtu Európskej únie. Dodal, že to bude mať veľký dopad aj na samotný výskum a inovácie na európskej úrovni, keďže sa podarilo navýšiť rozpočet Horizont Európa na 95,5 miliardy eur.Straka vníma pozitívne aj to, že minulý rok bol hlas vedcov vo verejnom diskurze dosť silný, a to napriek tomu, že boli podľa neho spochybňovaní zo všetkých politických strán.„Ako neúspech by som hodnotil, že veda stále stráca financovanie. Veľká časť financií zo štrukturálnych fondov určených na vedu bola presunutá na riešenie dopadov COVID-19. V tomto vidím aj istý paradox, keď sa vláda snaží využívať expertízu vedcov, ale podpora vedy ako takej stagnuje,“ poznamenal.Aj keď považuje za dobré, že sa podarilo presunúť čerpanie štrukturálnych fondov, podotkol, že z pohľadu podpory výskumu v oblasti koronavírusu bola výzva na podávanie projektov vyhlásená pomerne neskoro.Doplnil tiež, že napriek rýchlemu vyhodnoteniu sa vedci sťažovali na to, že financie dostali neskoro. Chýbala tak rapídnejšia podpora a rýchla odozva zo strany vlády hneď na jar.Napriek pandémii nie je podľa riaditeľa SOVVA podpora výskumu prioritou vlády. Ocenil však aktivity a snahy štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovíta Paulisa (SaS) pri zmenách v podpore výskumu.Uviedol, že je potrebné začať rýchlejšie investovať do výskumu a inovácií. Mali by sa navýšiť alokácie pre výzvy v rámci Agentúry na podporu výskumu a vývoja a zväčšiť podpora účasti Slovenska v rámcovom programe Horizont Európa.Naštartovať by sa mala aj reforma týchto oblastí. Tiež bude potrebná aktívna práca na zavedenie Programu reforiem a naštartovanie nových Európskych štrukturálnych fondov.„Pravdu povediac na základe skúseností z minulosti nepredpokladám, že sa podarí v roku 2021 zvýšiť financovanie výskumu, ale snáď by sa mohli naštartovať aspoň procesy, ktoré to umožnia v nasledujúcich rokoch,“ konštatoval.