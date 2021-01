V USA sa po prvý raz zíde 117. Kongres, zložia na ňom prísahu znovuzvolení aj novozvolení členovia

Rozhodne druhé kolo volieb

Ustanovujúca schôdza

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.1.2021 (Webnoviny.sk) - V nedeľu sa uskutoční ustanovujúca schôdza 117. Kongresu Spojených štátov amerických, počas ktorej zložia prísahu znovuzvolení aj novozvolení členovia Snemovne reprezentantov Snemovňa si zároveň bude voliť nového predsedu. Predpokladá sa, že to bude znova demokratka Nancy Pelosiová , ktorá predsedala Snemovni reprezentantov aj v rámci 116. Kongresu. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Kontrolu nad Snemovňou reprezentantov si po novembrových voľbách udržala Demokratická strana , no napriek projekciám utrpela sériu prehier a má menšiu väčšinu. Republikáni naopak prekonali očakávania a do Kongresu dokonca pošlú aj viac žien.Rozdelenie moci v Senáte je zatiaľ otázne, keďže o ňom rozhodne nadchádzajúce druhé kolo volieb v štáte Georgia. Tie sa uskutočnia 5. januára.Ustanovujúca schôdza sa uskutoční za sprísnených bezpečnostných opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu.Počet senátorov, ktorí skladajú prísahu súbežne, bude menší, aby sa minimalizovalo zhromažďovanie ľudí. Očakáva sa, že senátori zložia prísahu v skupinách po dvoch, aby sa jednoduchšie dodržiaval sociálny odstup.Členovia Snemovne reprezentantov tiež budú skladať sľuby v skupinách a prednosť budú mať novozvolení kongresmani. Vzhľadom na pandémiu je počet rodinných príslušníkov, ktorí sa môžu skladaniu prísah prizerať, obmedzený na jedného.