Podporte ženy bojujúce s rakovinou prsníka, spolu sme predsa silnejší!

AVON Pochod za zdravé prsia

O spoločnosti AVON

Spojenie spoločnosti AVON s Natura & Co

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.5.2020 (Webnoviny.sk) -V ponuke je ako každý rok dámske, pánske aj detské Tričko za zdravé prsia. Ich dizajn navrhla dvojica blogeriek A Cup of Style. Novinkou je multifunkčná šatka, ktorú je možné zakúpiť si samostatne a uviazať okolo vlasov, zápästia alebo pása. Dámske tričko je pohodlné a dá sa výborne kombinovať. Zaujímavým hravým detailom je netypický štýlový výstrih. Vďaka variabilnému zhotoveniu sa dá nosiť s prekríženým výstrihom vpredu či vzadu alebo vo väčšej veľkosti ako šaty. Ležérny voľný strih je navrhnutý tak, aby sadol každému typu postavy. Je tradične dostupné v dvoch veľkostiach – S/M a L/XL. Pánske tričko v dvoch veľkostiach - M/L a XL/XXL má elegantnú sivú farbu s veselým prúžkovaným vreckom. Detské tričko pre dievčatá aj chlapcov je zdobené nepravidelnými mentolovými prúžkami s bodkami. Všetky tričká sú vyrobené zo 100 % bavlny a zabalené v recyklovateľných obaloch.Kúpou trička alebo šatky vyjadríte nielen svoju spolupatričnosť s onkologickými pacientkami, ale zároveň podporíte projekt Štartovacie balíčky pre bezvlásky občianskeho združenia Tak trocha inak. Jeho zakladateľkou a riaditeľkou je vyliečená onkologická pacientka Erika Mokrý. Vie aký je to pocit prísť o korunu krásy, preto pripravila pre pacientky balíček, ktorý im má pomôcť prekonať prvotné obavy a pripomenúť, že ženskosť pramení zvnútra. Obsahuje okrem odpovedí na najčastejšie otázky aj darček v podobe módnej šatky a AVON rúžu. Viac o možnostiach pomoci a podpory občianskeho združenia nájdete aj na www.taktrochainak.sk V boji za zdravé prsia neexistuje vy a oni, ale my. S tým sa stotožňujú nielen nové partnerské značky – Nutrend a Diva´s, ale aj ambasádorky výrobcu funkčných nápojov, ktoré sa stali na tento rok tvárami kampane AVON za zdravé prsia. Tatiana Žideková, Lucia Mokráňová a Simona Kozerawski sú známe svojim zdravým životným štýlom. Je pre nich prirodzené šíriť osvetu v oblasti rakoviny prsníka. Aj znenie hesla kampane - Spolu sme silnejší, nám napovedá, aké je dôležité si vzájomne pomáhať a obzvlášť v ťažkých životných skúškach."Misiou značky Diva’s je podporovať ženy – ženy bez rozdielu veku, výšky, váhy, či životnej fázy, v ktorej sa aktuálne nachádzajú. Diva‘s vie, že každá žena je dokonalá presne taká aká je, lebo dokonalosť vychádza z jej vnútra - ALL YOU NEED IS INSIDE. Je jej oporou na ceste životom, odmeňuje a motivuje. Zároveň poskytuje potrebnú podporu v podobe vitamínov, minerálov, antioxidantov a ďalších dôležitých látok, ktoré si vyberá z portfólia funkčných nápojov. Spojenie s projektom AVON za zdravé prsia tak jednoducho dáva zmysel po všetkých stránkach – SPOLU SME SILNEJŠÍ!" uvádzaV rámci spolupráce prichádza v máji na trh značka Diva´s s limitovanou edíciou vitamínovej vody HEALTH. Nápoj na PODPORU ZDRAVIA obsahuje až 120 % odporúčanej dennej dávky vitamínov C, B3 (niacín), B5 (kyselina pantoténová), B6 (pyridoxín), B9 (kyselina listová) a B12 + navyše je obohatený o aktívnu látku Betaglukán na podporu imunitného systému. Kúpou tejto novinky označenej aj logom podporíte boj za zdravé prsia. Dostupný je v sieti Terno, Shell, Delia a online na www.divasdrink.com – až do vypredania zásob."Spoločnosť NUTREND je už dlhoročným partnerom AVON Pochodu v Českej republike a sme na to veľmi hrdí. Je nám cťou, že môžeme byť tento rok prvýkrát súčasťou výnimočnej akcie na Slovensku. Tešíme sa, že si slovenskí zákazníci budú môcť kúpiť naše skvelé produkty, ktoré nielen chutia, ale v tomto prípade aj pomáhajú šíriť povedomie o boji s touto zákernou chorobou. Aj my tak chceme vyjadriť spolupatričnosť všetkým ženám, ktoré s týmto ochorením bojujú a dodať im silu," dodáva. Na slovenský trh uvádza tiež limitovanú edíciu pramenitej vody NARTES s motívom ružovej stužky a proteínovú tyčinku BE SLIM.Viac informácií o projekte AVON za zdravé prsia je dostupných na FB stránke Avon za zdravé prsia či webe zdraveprsia.sk a ohľadom nákupu tričiek a šatky môžu zákazníci kontaktovať AL / AG alebo nakúpiť priamo na www.avon.sk Za podporu projektu ďakujeme aj partnerom:Spoločnosť AVON Cosmetics sa na Slovensku venuje problematike rakoviny prsníka už viac ako 20 rokov. Patrí medzi 50 krajín vo svete, ktoré každoročne podporujú boj proti tejto chorobe prostredníctvom projektu AVON Pochod za zdravé prsia. Cieľom tohto charitatívneho podujatia je starostlivosť o zdravie žien, zvýšenie povedomia verejnosti o tomto ochorení a podpora výskumu v tejto oblasti. Od vzniku projektu sa podarilo vyzbierať viac ako 1,4 milióna EUR, ktoré poslúžili na podporu vzdelávania zdravotníckeho personálu, študentov, zlepšenie kvality života a psychosociálnu podporu žien, kúpu diagnostických prístrojov, operačnej techniky a šírenie osvety v rámci prevencie verejnosti.AVON je spoločnosťou, ktorá je už viac ako 130 rokov synonymom krásy, inovácií, radosti a predovšetkým je spoločnosťou pre ženy. Pomáha ženám dosiahnuť finančnú nezávislosť, nájsť krásu v odvahe byť sama sebou, dokonalosť v sile pomáhať ostatným, a tak inšpirovať svet. Dlhodobo sa venuje aj problematike rakoviny prsníka v rámci projektu AVON za zdravé prsia. Patrí tak medzi 50 krajín vo svete, ktoré každoročne podporujú boj proti tejto chorobe prostredníctvom podujatia AVON Pochod za zdravé prsia. AVON sa zaväzuje do roku 2030 pozitívne ovplyvniť životy 100 miliónom žien každý rok a pomôcť tak urobiť z tohto sveta lepšie miesto. Sľub #stand4her má za cieľ podporiť každého v AVON rodine v rámci troch priorít: Dostupná zárobková príležitosť, Sila krásy a Bezpečný a zdravý život. AVON využije všetku silu, aby splnil to, v čo verí. Medzi AVON výrobky patria dobre známe a obľúbené značky ako ANEW, mark., AVON TRUE, Planet Spa, Nutra Effects, Avon Care či Advance Techniques. Viac sa o spoločnosti a jej aktivitách, ako aj o výrobkoch AVON dozviete na www.avon.sk a Facebookovom profile Avon Slovensko.Kozmetické spoločnosti AVON a Natura & Co prinášajú exkluzívnu novinku, rozhodli sa spojiť, aby tak vytvorili poprednú globálnu skupinu zameranú na priamy predaj spotrebiteľom. Toto spojenie sa stáva míľnikom vo vytvorení štvrtej najväčšej kozmetickej spoločnosti na svete. Cieľmi oboch spoločností je zjednotenie lepšieho spôsobu života a podnikania prostredníctvom pozitívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho dopadu.Informačný servis