Výročná správa ombudsmanky Patakyovej neprešla parlamentom, vyslúžila si tvrdú kritiku a urážky

Situácia sa zlepšuje len veľmi pomaly

Patakyová nenavrhla riešenia

Búrlivá rozprava v parlamente

Ombudsmanku v parlamente dourážali

14.5.2020 - Poslanci Národnej rady SR (NR SR) dnes neschválili výročnú správu verejnej ochrankyne práv (VOP) Márie Patakyovej za rok 2019. Zo 132 prítomných bolo za prijatie správy 34 poslancov. Z vládnych strán správu podporili kluby Sloboda a Solidarita (SaS) a Za ľudí. Hnutie Sme rodina bolo proti a aj viacerí poslanci klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).Ombudsmanka v stredu 13. mája členom zákonodarného orgánu priblížila, že Kancelária VOP dostala v roku 2019 vyše 2 800 podaní, z toho bolo 2 100 podnetov.VOP tiež zistila 130 porušení základných práv a slobôd v 104 podnetoch. V rámci vlastnej iniciatívy riešila kancelária desať podnetov.Ombudsmanka taktiež zdôraznila, že je dôležité zabezpečiť zo strany orgánov verejnej správy výraznejšiu ochranu zraniteľných skupín obyvateľstva, detí, seniorov či menšín.Situácia sa v tejto oblasti podľa jej slov zlepšuje len veľmi pomaly. Správu ombudsmanky si v parlamente osobne vypočula aj prezidentka Zuzana Čaputová.V rozprave poslankyňa Anna Andrejuvová (OĽaNO) povedala, že ju správa ombudsmanky sklamala.Poukázala na tvrdenie v dokumente verejnej ochrankyne práv, že prieťahy v súdnom konaní sú dlhodobo najčastejšie konštatovaným porušením práv a slobôd.Andrejuvová upozornila, že napriek tomu Patakyová neuviedla ani jedno odporúčanie, ako sa s problémom súdnych prieťahov vysporiadať. Označila to za kľúčový nedostatok správy ombudsmanky.Poslanec Ondrej Dostál (SaS) povedal, že diskusia k správe zachádzala do invektív a necitlivých vyjadrení.Dostál upozornil na vyjadrenia niektorých poslancov, ktorí odkazovali na zákon o rodine. Ten obsahuje ustanovenie, že spoločnosť uznáva, že pre harmonický vývoj dieťaťa je dôležité stabilné prostredie rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa."Skúste sa porozprávať so psychológmi a deťmi, ktoré žijú v stabilnom prostredí a majú láskyplný vzťah. Môžu to byť aj neúplné rodiny vrátane zväzkov rovnakého pohlavia. Pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je dôležité, aký má vzťah s ľuďmi, s ktorými žije,“ zdôraznil Dostál.Poslanec Ján Podmanický Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) povedal, že na Slovensku sú stovky heterosexuálnych párov, ktoré čakajú na osvojenie si dieťaťa.Ako ďalej povedal, je potrebné zjednodušiť adopciu detí heterosexuálnymi pármi, osvojenie si detí homosexuálnymi pármi je podľa Podmanického niečo nezdravé.Ombudsmanku kritizoval, že extrémne veľa sa venuje „dúhovým témam“ a nevenuje sa ochrane života. Poslanec Štefan Kuffa za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) si myslí, že Dostál mnohých ľudí svojimi postojmi mýli, rozbíja rodinu a ničí aj vlastný štát, lebo rodina je základom spoločnosti.Dostál reagoval, že aj za Mečiara počúval, že je proti štátu „a prežije to“. Poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí) povedal, že miestami diskusia v snemovni vyzerala tak, že „sme čítali odlišnú správu“.Zarazil ho slovník poslancov, ktorí hovorili o ľudskej dôstojnosti a zároveň ombudsmanku Patakyovú urážali.