Podpredseda parlamentu Gašpar pripustil možnosť vystúpenia Slovenska z Únie a NATO, Pellegrini reagoval okamžite

Okamžitá reakcia Pellegriniho

Zbabraný konsolidačný balíček

18.1.2025 (SITA.sk) - Podpredseda Národnej rady SR Smer-SD ) pripustil možnosť vystúpenia Slovenska z EÚ NATO . Vyjadril sa tak pre STVR . Ako uviedol, strana Smer nateraz nemá vystúpenie z EÚ ani NATO ako prioritu.„Ale obdive tieto združenia sa vyvíjajú v čase, menia možno niektoré základné otázky alebo princípy fungovania, ktoré boli v čase, keď sme do nich vstupovali, a preto tu musia ostať otvorené dvere pre situáciu, že by sme eventuálne uvažovali aj tak už o krajnom riešení, ako je vystúpenie z EÚ,“ vyhlásil Gašpar.V reakcii na vyhlásenie podpredsedu parlamentu okamžite reagoval aj prezident Peter Pellegrini . Na jeho sociálnej sieti zverejnil časť z memoranda o zahraničnej politike, ktoré podpísali traja najvyšší ústavní činitelia. Pellegrini zverejnil práve čas memoranda, v ktorej sa deklaruje, že budú spoločne podporovať nespochybniteľné členstvo Slovenska v EÚ a v NATO.Strana Hlas-SD v súvislosti s týmito vyjadreniami uviedla, že presadzuje suverénnu zahraničnú politiku, v ktorej musia byť slovenské záujmy na prvom mieste. „Odmietame však akúkoľvek diskusiu o možnom vystúpení Slovenska z EÚ alebo NATO,“ zdôraznila strana Hlas-SD Kresťanskí demokrati zareagovali, že Gašparov výrok o možnom vystúpení z EÚ a NATO považujú za dôkaz rozpadu vládnej koalície, keďže jeho vyjadrenie je v priamom rozpore s Programovým vyhlásením vlády a aj s postojom prezidenta SR.„Je to manéver strany Smer - SD na zakrytie zbabraného konsolidačného balíčka, ktorý mnohé rodiny dovedie do existenčných problémov. EÚ a NATO považujeme za záruku ochrany bezpečnosti a ekonomických istôt pre našich občanov, našej štátnosti a nedotknuteľnosti našich hraníc," zdôraznilo Kresťanskodemokratické hnutie