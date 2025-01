Rovnováha medzi prácou a osobným životom je benefičná aj pre firmy, oddýchnutí zamestnanci sú produktívnejší

Dôležité sú jasné hranice

18.1.2025 (SITA.sk) - Rovnováha medzi prácou a osobným životom nie je len luxusom, ale nevyhnutným faktorom pre psychickú pohodu zamestnancov a úspech spoločností. Podľa výskumov zamestnanci s flexibilným pracovným časom zažívajú menej stresu a firmy, ktoré podporujú work-life balance, evidujú tiež nižšiu mieru fluktuácie. Zamestnanci, ktorí si pravidelne berú dovolenku, sú navyše o 21 % produktívnejší.„Presne v tom spočíva princíp work-life balance, teda rovnováhy medzi prácou a osobným životom. Zásadné je pritom nastaviť si medzi týmito dvoma súčasťami nášho života jasné hranice,“ uvádza Jitka Kouba z personálnej agentúry Grafton Slovakia Pozitívny prínos môže mať aj práca z domu, ktorá znamená pre zamestnancov viac pohodlia a často aj vyššiu efektivitu, jej výhodou býva tiež úspora času na cestovanie do zamestnania, ktorý potom môže človek venovať napríklad športovaniu, koníčkom či rodinným aktivitám. Pri práci z domu je však dôležité určiť si spomínané hranice medzi prácou a voľným časom.„V prvom rade je dôležité určiť si pevný pracovný čas a snažiť sa ho dodržiavať, neotvárať napríklad mimo toho času pracovné e-maily, ak je to možné. Ideálne je, ak máte možnosť vytvoriť si na prácu aj oddelený priestor,“ radí Jitka Kouba a pokračuje: „Po skončení pracovného dňa sa potom snažte ‚vypnúťʻ a venovať sa aktivitám, ktoré vás bavia a dobíjajú energiou.“Pri rozhodovaní sa o prijatí pracovnej pozície alebo zotrvaní na tej súčasnej často zaváži nielen mzda, ale aj ponúkané benefity. Personálna agentúra Grafton mapuje už takmer 10 rokov situáciu v tejto oblasti. Podľa jej prieskumov sa za celý tento čas poradie preferencií zamestnancov na Slovensku zásadne nezmenilo.Na prvom mieste sú stále finančné benefity, nasleduje voľno a dovolenka navyše. Dôležitosť voľna navyše dokazujú aj viaceré výskumy a štúdie, napríklad podľa štúdie National Bureau of Economic Research z roku 2019 sú zamestnanci, ktorí si pravidelne berú voľno, kreatívnejší a schopní rýchlejšie riešiť problémy.Testovanie podľa metodiky Gallup z roku 2022 zas ukázalo, že zamestnanci, ktorí si vyčerpali aspoň 80 % svojej dovolenky, boli o 21 % produktívnejší a menej náchylní na vyhorenie.Postupne však stúpa aj obľuba ďalších benefitov, ktoré zamestnancom pomáhajú pri udržiavaní rovnováhy medzi pracovným a osobným životom.„Náš minuloročný prieskum napríklad ukázal, že u pracovníkov na kancelárskych pozíciách patrí do desiatky najžiadanejších, okrem dovolenky 5 a viac týždňov, aj flexibilný pracovný čas, príspevok na šport, kultúru alebo voľný čas, a tiež možnosť práce z domu,“ konkretizuje Jitka Kouba.Okrem poskytovaných benefitov je podľa jej slov dôležitá aj firemná kultúra a celkové nastavenie atmosféry, ktoré work-life balance podporuje.„Pozitívnym signálom pre zamestnancov je napríklad ich hodnotenie na základe dosiahnutých cieľov a výstupov, nie podľa počtu hodín strávených v kancelárii,“ dodáva na záver odborníčka na personalistiku.