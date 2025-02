Podpredseda parlamentu Gašpar prirovnáva svoj výrok o vystúpení z EÚ k návrhu KDH na zmenu ústavy – VIDEO

Otvorené dvere

Členstvo v EÚ

Obhajoba návštevy v Rusku

22.2.2025 (SITA.sk) - Výrok o možnom vystúpení Slovenska z Európskej únie bol dezinterpretovaný a rovnako by sa dal takto dezinterpretovať aj návrh KDH na zmenu ústavy.Povedal to podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) v rozhovore pre agentúru SITA na margo masívnej kritiky jeho nedávneho vyjadrenia o tom, že musia zostať „otvorené dvere" pre prípad, že by sme eventuálne uvažovali o vystúpení z Európskej únie. KDH chce do ústavy zakotviť povinné referendum pre akékoľvek diskusie o vystúpení Slovenska z EÚ a z NATO „Teraz manipulácia toho výroku: KDH, keďže takú úvahu má, pripúšťa možné vystúpenie z EÚ. Mali by sme spustiť hejt, mali by sme ich začať za toto vážne kritizovať? Lebo ani myšlienka, že by taká situácia mala nastať, sa nesmie vysloviť,“ prirovnal Gašpar.Tvrdí, že svojím výrokom len reagoval na to, že strana SaS prišla s návrhom na zakotvenie členstva v EÚ do ústavy. Podľa vlastných slov vie, čo je to mať na školách ideológiu smerovanú „len na večné časy so Sovietskym zväzom a s nikým iným“ a pozná aj výhody nášho členstva v Európskej únii.„Ja to viem dobre posúdiť, čo prinieslo naše členstvo v EÚ, čo je to cestovať bez pasov po EÚ, vzdelávať sa, učiť jazyky. A určite by sme nemali Slovensko tak rozvinuté, ako ho máme dnes. To všetko je nespochybniteľné a ja si za tým stojím, že to treba,“ povedal.Cesta premiéra Roberta Fica (Smer-SD) do Ruska sa podľa neho často zneužíva na tvrdenia, že ide o zmenu zahraničnej politiky Slovenska smerom k Rusku. Zdôraznil, že táto cesta vznikla veľmi rýchlo a spontánne po tom, čo 19. decembra prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský oznámil, že sa zastaví tranzit ruského plynu cez Ukrajinu. Keďže slovenská vláda vedela, že to hrozí, dvakrát sa zišla s ukrajinskou vládou.„Preto sa dohodlo s predsedom ukrajinskej vlády Šmyhaľom, že budeme buď kupovať ešte ruský plyn pred vstupom do Ukrajiny, alebo to bude azerbajdžanský plyn, a že bude to politicko-deklaratívne dobre, že už ide cez Ukrajinu slovenský plyn. To všetko bolo pripravené práve preto, aby nedošlo k tomu, k čomu došlo, že Zelenský povie, že ruský plyn cez Ukrajinu nepôjde. Ale on to povedal,“ hovorí Gašpar. Podľa neho preto premiérovi nezostávalo nič iné ako „utekať do Moskvy“ na stretnutie s témou dodávok plynu.Gašpar tiež obhajoval návštevu skupiny koaličných poslancov, ktorej bol súčasťou, v Moskve. Podľa jeho slov chceli poslanci počuť dôvody Ruska, prečo porušilo medzinárodné právo a vstúpilo na územie Ukrajiny.Ďalej sa podľa jeho slov zaujímali o ruský pohľad na situáciu ohľadom dodávok plynu a tiež sa pýtali na predstavy o ukončení vojny. „Nemôžete z jednej návštevy v Rusku vyvodzovať záver, že Gašpar má proruské uvažovanie,“ myslí si podpredseda parlamentu.„My len sme chceli dať impulz a príklad tomu, aby sa rozhýbali aj predstavitelia EÚ, aby išli do týchto rokovaní bez ohľadu na to, že si myslia o Rusku, že je agresor a - čo si aj ja myslím - že porušili medzinárodné právo. Tak, ako ho porušili Izrael, Palestína a kdekto ešte,“ dodal.Potom, čo začal americký prezident Donald Trump rokovania o mieri, začnú podľa Gašpara možno chodiť do Ruska na rokovania aj niektorí predstavitelia členských krajín EÚ, „keď pochopili, že inej cesty niet“.