Slovensko nemá záujem vytvárať európsku armádu a Pellegrini chce za okrúhly stôl pozvať koalíciu aj opozíciu

Samit NATO

Nič nie je uzavreté

22.2.2025 (SITA.sk) - V najbližších týždňoch sa uskutoční okrúhly stôl o zvyšovaní výdavkov na obranu. Informoval o tom prezident Peter Pellegrini v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy Ako vysvetlil, v júli bude samit NATO a Slovensko chce na ňom prezentovať čo najširší politický konsenzus. Prezident má v pláne za okrúhly stôl pozvať koaličných a opozičných politikov. Podľa slov prezidenta je v tomto prípade potrebná dohoda na tom, ako sa Slovensko k tejto téme postaví.„Či pôjdeme do zvyšovania výdavkov alebo nepôjdeme. Ak pôjdeme, či sa tam budú započítavať výdavky na vojenské zdravotníctvo, napríklad výstavba nemocnice v Prešove, alebo posilnenie mostov, ktoré dnes nie sú schopné uniesť prevoz tanku,“ doplnil Pellegrini.Súčasne prezident upozornil, že ešte nie je nič uzavreté, preto ľudia nemusia mať obavy, že by SR súhlasila s extrémnymi výdavkami.„Ale vojnový konflikt nás prebral z ilúzie, že bude mier na večné časy a ukázal nám v plnej nahote, že naše ozbrojené sily, nielen slovenské, boli budované do mierových časov a neboli by schopné reagovať na nejaké nebezpečenstvo," podotkol Pellegrini.Prezident sa vyjadril aj k otázke možného vytvorenia európskej armády. „Náš postoj som vyjadril veľmi jasne v Mníchove na konferencii. Slovensko nemá záujem ako členská krajina EÚ vytvárať európsku armádu. Ja hovorím o potrebe posilnenia armád NATO v rámci EÚ. To znamená posilnenie NATO tým, že naše európske armády v jednotlivých členských krajinách, primerane k ekonomike a ich veľkosti, budú podstatne silnejšie a budú schopné pôsobiť viac odstrašujúco pred akýmkoľvek konfliktom ako doteraz," vysvetlil Pellegrini s tým, že vytvorenie európskej armády by bolo konkurenciou k Severoatlantickej aliancii.