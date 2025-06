Podpredseda vlády a minister obrany Kaliňák neočakáva predčasné parlamentné voľby

Minister nevidí politický problém ani v tom, že bol za podpredsedu parlamentu zvolený poslanec za Progresívne Slovensko Martin Dubéci , s čím jeho strana Smer-SSD nesúhlasila.

Slovensko sa musí posunúť vpred

podotkol Kaliňák.

Skončí Naď vo väzbe?

21.6.2025 (SITA.sk) - Podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák bude robiť všetko preto, aby sa volebný program súčasnej vlády naplnil a parlamentné voľby boli v riadnom termíne.„Budem všetko preto robiť,“ povedal v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.„Ja by som v tom nevidel spor,“Poslanec za stranu SaS Juraj Krúpa sa parlamentných volieb, či už v predčasnom alebo riadnom termíne, neobáva.„Sme pripravení prevziať vládu. To čo vidíme dnes, je to, čo si nikto neželá. Slovensko sa prepadá ekonomicky, sociálne. Je potrebné Slovensko posunúť dopredu. To sa dá len zásadnými reformami, čo bude veľmi zložité,“ povedal Krúpa.Minister obrany Kaliňák nevedel odpovedať na otázku, či stíhaný predseda strany Demokrati Jaroslav Naď skončí vo väzbe ako opozičný politik. „Naďa nepovažujem za opozičného politika, keďže nie je v parlamente. Ide skôr o aktivistu. Stíha ho európska prokuratúra, ktorá má nejaké podozrenia. Ja ani neviem aké. Ja som presvedčený, že nám európska prokuratúra dá čoskoro nejaké odpovede,“ povedal Kaliňák. Juraj Krúpa neočakáva v tejto veci žiadnu veľkú kauzu.„Bude len kopec smradu v priestore, len aby sa to nejako živilo. Som presvedčený, že to nijako neskončí. Čo je tam problém je, že munícia, ktorá bola vyradená a mala byť zneškodnená, tak bola znova kúpená ministerstvom obrany, a poskytnutá Ukrajine. Ide o to, či tá suma, za ktorú ministerstvo obrany kúpilo tu muníciu nebola predražená. Takže sa môžeme baviť o tom, či to bolo predražené alebo nebolo. A tam nech prokuratúra koná, ja sa tomu nebránim,“ konštatoval Krúpa.