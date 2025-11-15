Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

15. novembra 2025

Podpredseda vlády Peter Kmec doručil do Prezidentského paláca svoju demisiu


Podpredseda vlády Peter Kmec v sobotu doručil do Prezidentského paláca svoju demisiu. Informovala o tom Kancelária prezidenta ...



65f02b9003d29017534459 scaled 1 676x451 15.11.2025 (SITA.sk) - Podpredseda vlády Peter Kmec v sobotu doručil do Prezidentského paláca svoju demisiu. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR s tým, že prezident Peter Pellegrini sa ňou bude v najbližších dňoch zaoberať a následne oznámi svoj ďalší postup.


Podpredseda vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec na sobotňajšej tlačovej besede potvrdil, že chce vyvodiť osobnú zodpovednosť. Demisiu podal podľa jeho slov preto, aby ochránil meno strany Hlas-SD a meno slovenského priemyslu.

V piatok 14. novembra informoval aj premiér Robert Fico (Smer-SD), že podáva prezidentovi Petrovi Pellegrinimu návrh na jeho odvolanie. Dôvodom sú pochybnosti späté s dotačnými výzvami na výskum a vývoj.


Zdroj: SITA.sk - Podpredseda vlády Peter Kmec doručil do Prezidentského paláca svoju demisiu © SITA Všetky práva vyhradené.

