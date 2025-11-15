|
Sobota 15.11.2025
Meniny má Leopold
Archív správ
15. novembra 2025
Vyšetrovanie útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi sa chýli ku koncu, prebehla rekonštrukcia činu
Vyšetrovanie brutálneho útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi ide do finále. Informoval o tom generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti. Polícia súčasne ...
15.11.2025 (SITA.sk) - Vyšetrovanie brutálneho útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi ide do finále. Informoval o tom generálny prokurátor Maroš Žilinka na sociálnej sieti. Polícia súčasne priblížila, že v sobotu prebehla dôležitá rekonštrukcia priebehu skutku.
Vyšetrovatelia a ďalší policajti z Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru preverili prostredníctvom rekonštrukcie všetky informácie, ktoré počas vyšetrovania potvrdili priebeh skutku. Policajti tak urobili priamo na mieste útoku a posilnili tak dôkaznú situáciu.
Cieľom rekonštrukcie skutku bolo spresniť verziu udalosti a preukázať priamo na mieste pravdivosť výpovedí obvineného a svedkov. Asistovali pri nej aj ďalšie zložky Policajného zboru.
„Po desiatich mesiacoch dôslednej mravenčej práce tak vyšetrovanie smeruje do záverečnej fázy," skonštatovala polícia a doplnila, že ÚBOK intenzívne vykonával rôzne procesné úkony od prvého dňa spáchania skutku.
V januári tohto roku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi jeden zo študentov zaútočil na spolužiakov a zamestnancov školy. Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie z úkladnej vraždy, toho času, 18-ročnému Samuelovi, študentovi gymnázia v Spišskej Starej Vsi. V dôsledku útoku nožom zomreli dve osoby a jednej osobe diagnostikovali stredne ťažké zranenia. Obeťami útoku boli zástupkyňa riaditeľa gymnázia a jedna žiačka.
Zdroj: SITA.sk - Vyšetrovanie útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi sa chýli ku koncu, prebehla rekonštrukcia činu © SITA Všetky práva vyhradené.
