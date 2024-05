Podrobné informácie a inštrukcie: Otvárací koncert festivalu STARMUS Jean-Michel Jarre a Brian May v Bratislave

Hudobné legendy odohrajú špeciálny koncert s názvom „Bridge from the Future“ už 12. mája v INCHEBA OPEN AIR Bratislava. Unikátnou hudobno-vizuálnou show odštartujú festival vedy a hudby STARMUS EARTH, ktorý sa bude konať 12 – 17 mája v Bratislave.

ČASOVÝ PLÁN (12.5.2024, nedeľa):

18.00 hod. Otvorenie brán

20.45 hod. Začiatok show

21.00 hod. JEAN-MICHEL JARRE BRIDGE FROM THE FUTURE + špeciálny hosť BRIAN MAY

22.50 hod. Koniec

VSTUPY:

Vstup pre všetkých návštevníkov na podujatie Jean-Michel Jarre – Most z budúcnosti bude cez hlavnú bránu z Einsteinovej ulice

DOPRAVA:

Vzhľadom na dopravné obmedzenia odporúčame návštevníkom dostaviť sa na podujatie pešou chôdzou, MHD alebo využiť taxi služby (Na Einsteinovej ulici pri Inchebe bude zákaz zastavenia). V prípade príchodu autom prosíme o využitie parkovacích plôch v širšom okolí miesta konania podujatia.

MHD LINKY

Zastávka Aupark – Linka č.50

Zastávka Einsteinova - Linky č. 80, 88, 92, 192

Zastávka Most SNP - Linky č. 4, 29, 37, 70, 91, 191 Následne pešou chôdzou cez most SNP

Viac informácií o možnostiach MHD TU (https://imhd.sk/ba/)

PARKOVANIE

Parkovanie v areáli Incheba Expo nebude k dispozícií.

DOPRAVNÉ OBMEDZENIA

Sobota 11. máj:

20:30 – 23:30 uzávierka Mosta SNP

20:45 – 23:00 uzávierka Viedenskej cesty a cyklochodníka popri Inchebe



Nedeľa 12. máj:

20:00 uzávierka Mosta SNP

20:45 uzávierka Viedenskej cesty a cysklochodníka popri Incheba Expo

23:00 otvorenie Mosta SNP, Viedenskej cesty a cysklochodníka (koniec dopravných obmedzení)

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Návštevníci podujatia sú povinní rešpektovať bezpečnostné pokyny usporiadateľa. Pri vstupe do areálu sa musí každý návštevník podrobiť bezpečnostnej prehliadke, pri ktorej budú návštevníkom odobraté všetky zakázané predmety. Pre návštevníkov platí prísny zákaz vnášania:



batožina nesmie presiahnuť rozmer A4

alkoholu, jedla, omamných látok,

dáždnikov, ostrých predmetov,

umelohmotných a sklenených fliaš, iných sklenených predmetov,

zbraní, kamier a fotoaparátov,

iných predmetov ohrozujúcich bezpečnosť ostatných návštevníkov.

Koncert je zadarmo

Vstupenky na festival tu https://www.ticketportal.sk/event/STARMUS-VII?ID_partner=60