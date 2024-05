Na Pohode 2024 v júli vystúpi Donny Benét, Jana Kirschner exkluzívne s novým albumom, najpočúvanejší český raper REDZED, B-complex s jej najväčšou show, Slovenské národné divadlo a veľa ďalších.

Miláčik návštevníčok a návštevníkov Pohody Donny Benét sa v júli vráti na trenčianske letisko. Tento austrálsky showman, skvelý muzikant a nonšalantný elegán vystúpi so svojou charizmatickou post-disco show. Donny Benét si získa každého hneď od prvej chvíle a je majstrom v miešaní disca, funku a soulu s nákazlivou pozitívnou energiou.



Jana Kirschner sa tento rok predstaví na Pohode s jej aktuánym albumom Obyčajnosti, s ktorého programom vypredala turné po Slovensku aj Česku. Tento skvelý koncert si budete môcť užiť exkluzívne aj na Pohode. Na jednom pódiu sa stretnú hudobníčky a hudobníci z Británie, Francúzska, Česka a Slovenska, aby ukázali, ako znie neobyčajná a moderná slovenská tvorba. Súčasťou Jankinej kapely sú napríklad aj Mad Mad Mad, ktorí hrávajú s Róisín Murphy. O skvelú produkciu albumu sa postaral Eddie Stevens (Zero 7, Moloko, Róisín Murphy, Sia).



„Pohoda je pre mňa ostrov slobody, je to pre mňa rodina, ktorá mi rozumie, a ktorá ma vždy víta s otvorenou náručou. Práve preto sme sa rozhodli, že Obyčajnosti predstavíme v tejto absolútne unikátnej zostave ešte raz v Trenčíne aj tým, ktorí ich nemali šancu vidieť,“ dodáva ku koncertu na Pohode Janka Kirschner.

Český spevák a producent REDZED prinesie na Pohodu tvrdý rap miešaný s metalom. Na konte má diamantovú dosku a na Spotify patrí s takmer 1,5 miliónmi poslucháčov za mesiac k najpočúvanejším českým hudobníkom. Spieva po anglicky, takže jeho hudbu si obľúbili aj v zahraničí. Za zmienku stojí aj to, že celú produkciu si robí sám. Jeho koncerty sú legendárne, plné surovosti, autentickosti, sú intenzívne a nabité enrgiou.

Kráľovná slovenského dnb B-complex predstaví na Pohode najväčšiu show, akú dosiaľ pripravila. O vizuálny zážitok sa postarajú fantastické a talentované showgirls, hudobne nadviaže na spolupráce, remixy a vlastné klasiky, spolu s hosťami zo slovenského hudobného olympu. Juraj Benetin naživo odspieva B-complexkinu verziu skladby Za Sklom, a pri Werichovych lekciách pre budúcnosť Matia nadviaže na spoluprácu s Parou. Okrem klasík však predstaví aj najnovšie skladby, ktoré naživo odspieva anglická raketa Rhi Evans alias Reebz a na mikrofóne celý kabaret zastreší legenda MC Fava.

Slovenské národné divadlo na Pohodu príde s predstavením Budete mať luft!, ktoré dokumentuje tragické udalosti v obci Pobedim v roku 1928. Ide o umeleckú reflexia tragédie, o ktorej sa aj po necelých sto rokov mlčí. Tragédie spôsobenej predsudkami, ktoré sú dodnes živé. V Inscenácii účinkujú Richard Stanke, Barbora Andrešičová, Monika Hilmerová, Peter Ondrejička.



V rámci divadelného a performatívneho programu uvidia návštevníčky a návštevníci aj Silné Reči, Divadlo Štúdio tanca, Divadlo Stoka, Evu Šuškovú a Petra Mazalána, Ceren Oran & Moving Borders, Tanečno, Kiki House of Velvet a Adama Draguna. Samozrejme nebude chýbať ani detský divadelný program, ktorý organizátori zverejnia o pár týždňov.



“Teší ma, že práve vo verejnoprávnom Rádiu_FM oznamujeme exkluzívne mená na Pohodu – tentoraz od Slovenského národného divadla po austrálskeho showmana Donnyho Benéta. Podobne ako v tomto slobodnom rádiu sa aj na Pohode stretáva celý svet v oslave rôznosti, tolerancie a ľudskej tvorivosti. Vážime si dlhoročnú spoluprácu s RTVS, zvlášť s Rádiom FM, ktoré má nezastupiteľnú úlohu v podpore slovenskej hudobnej scény,” dodáva šéf Pohody Michal Kaščák.

Počas Pohoda dňa_FM bola v Rádiu_FM oznámená aj, ktorou sa stala Diana Paulová s jej site-specific objektom. Tento víťazný návrh bude súčasťou Visual stage, na ktorom sa na festivale prezentuje súčasné umenie.