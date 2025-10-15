|
Streda 15.10.2025
15. októbra 2025
Podtatranskí starostovia označujú komunálnu reformu za nutnosť. Inak v obciach nebudú ani svietiť, ani kúriť
Tagy: Eurofondy Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Financovanie samospráv Komunálne voľby konsolidácia verejných financií Reforma
Komunálna reforma je nevyhnutná. Inak v niektorých obciach nebudeme už ani svietiť, ani kúriť. Takto znie odkaz starostov a primátorov spod Tatier, ktorý po ich rokovaní tlmočil na sociálnej sieti predseda
