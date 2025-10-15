|
Streda 15.10.2025
Meniny má Terézia
|
15. októbra 2025
Tragická nehoda na diaľnici D1 v smere do Bratislavy, po zrážke s nákladiakom zahynul vodič dodávky – FOTO
Pri tragickej nehode na D1 zahynul vodič dodávky. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, nehoda sa stala v stredu krátko pred 4:45 na 33. kilometri diaľnice v smere do ...
Zdieľať
15.10.2025 (SITA.sk) - Pri tragickej nehode na D1 zahynul vodič dodávky. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, nehoda sa stala v stredu krátko pred 4:45 na 33. kilometri diaľnice v smere do Bratislavy.
Podľa polície sa tu zrazilo nákladné auto s dodávkou a obidve vozidlá skončili mimo vozovky. Vodič dodávky pri zrážke utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.
Po nehode bola diaľnica prejazdná iba v ľavom jazdnom pruhu a polícia žiadala vodičov o trpezlivosť, zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov policajtov.
Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda na diaľnici D1 v smere do Bratislavy, po zrážke s nákladiakom zahynul vodič dodávky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
