 24hod.sk    Z domova

15. októbra 2025

Tragická nehoda na diaľnici D1 v smere do Bratislavy, po zrážke s nákladiakom zahynul vodič dodávky – FOTO


Pri tragickej nehode na D1 zahynul vodič dodávky. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, nehoda sa stala v stredu krátko pred 4:45 na 33. kilometri diaľnice v smere do ...



tragicka zrazka nakladiaka s dodavkou na dialnici d1 676x465 15.10.2025 (SITA.sk) - Pri tragickej nehode na D1 zahynul vodič dodávky. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, nehoda sa stala v stredu krátko pred 4:45 na 33. kilometri diaľnice v smere do Bratislavy.


Podľa polície sa tu zrazilo nákladné auto s dodávkou a obidve vozidlá skončili mimo vozovky. Vodič dodávky pri zrážke utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.

Po nehode bola diaľnica prejazdná iba v ľavom jazdnom pruhu a polícia žiadala vodičov o trpezlivosť, zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov policajtov.

Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda na diaľnici D1 v smere do Bratislavy, po zrážke s nákladiakom zahynul vodič dodávky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

