Bratislava 29. apríla (TASR) – Podujatie Deň čistých rúk upozorní na dôležitosť správnej hygieny v zdravotníckych zariadeniach a nemocniciach. Jeho druhý ročník sa na Slovensku bude konať v dňoch 2. a 3. mája. Cieľom je naučiť návštevníkov takýchto zariadení to, ako si dezinfekciu účinne aplikovať, a tak zabrániť prenosu infekcií. V pondelok o tejto téme hovorili na pôde Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR viacerí odborníci.uviedla vedúca Národného referenčného centra pre prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Mária Štefkovičová.Nemocničná epidemiologička z Oddelenia nemocničnej hygieny a epidemiológie Fakultnej nemocnice Trnava Jaroslava Brňová upozornila, že ľudia, ktorí prichádzajú do nemocnice napríklad za účelom návštevy svojich blízkych, môžu na svojich rukách priniesť rôzne vírusy a baktérie.priblížila.Nedostatočná hygiena rúk môže viesť k ochoreniam tráviaceho traktu, akými sú napríklad rotavírusová a novovírusová hnačka a žltačka typu A, k ochoreniam kože a slizníc, k chrípke či nádche a tiež k infekciám rán. Kým na bežnú hygienu v domácnostiach či v práci stačí mydlo, odborníci zdôrazňujú, že v nemocničnom prostredí je potrebná dezinfekcia alkoholom.povedal štátny tajomník MZ SR Stanislav Špánik. Predpokladá, že tieto opatrenia sa do praxe dostanú do konca roka. Ako dodal, MZ SR robí aj ďalšie opatrenia a apeluje na to, aby hygiena rúk bola v zdravotníckych zariadeniach maximálne dodržiavaná.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) si Svetový deň čistých rúk pripomína 5. mája. Do kampane je zaregistrovaných 21.924 zdravotníckych zariadení v 182 krajinách sveta, z toho 38 zariadení na Slovensku.