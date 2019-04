Zisk Bank of China v 1. kvartáli vzrástol menej, ako sa čakalo

Centrálna banka v Číne Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Peking 29. apríla (TASR) - Bank of China (BOC), ktorá je štvrtou najväčšou bankou v Číne z hľadiska aktív, v pondelok oznámila, že v 1. kvartáli dosiahla nárast čistého zisku o 4 %.To je slabší výsledok ako zvýšenie zisku o 4,7 %, ktoré očakávali analytici. BOC má pritom najväčšiu globálnu sieť pobočiek spomedzi čínskych finančných ústavov. Jej čistý zisk za prvé tri mesiace 2019 vzrástol na 50,97 miliardy jüanov (6,8 miliardy eur) zo 49 miliárd CNY pred rokom.Podiel zlyhaných, nesplácaných úverov bol na konci marca na úrovni 1,42 %, čo je rovnaký výsledok ako v predchádzajúcich troch mesiacoch. Celková výška zlyhaných úverov dosiahla 173,08 miliardy CNY.Čistá úroková marža banky sa do konca marca znížila na 1,82 % z 1,9 % na konci roka 2018.Banka v separátnom vyhlásení uviedla, že jej predseda Čchen S'-čching odstúpil. Podľa agentúr bol vymenovaný za šéfa priemyselnej a komerčnej banky (Industrial and Commercial Bank of China), ktorá je najväčším poskytovateľom úverov na svete.BOC bola prvou bankou, ktorá získala súhlas regulačných úradov s emisiou trvalých dlhopisov v januári tohto roka. Tento typ dlhopisov nemá pevnú splatnosť.(1 EUR = 7,4991 CNY)