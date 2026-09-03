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03. septembra 2026
Podujatie v Bratislave pripomenie, že Dunaj môže byť živou súčasťou mesta, rieku preplávajú tisíce ľudí
Tagy: Dunaj Trans Danube Swim
Plavci preplávajú Dunaj z Dvořákovho nábrežia pri River Parku na druhý breh k Slovenskému veslárskemu klubu. Až 65 percent obyvateľov Bratislavy si myslí, že mesto dostatočne nevyužíva potenciál ...
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3.9.2026 (SITA.sk) - Plavci preplávajú Dunaj z Dvořákovho nábrežia pri River Parku na druhý breh k Slovenskému veslárskemu klubu.
Až 65 percent obyvateľov Bratislavy si myslí, že mesto dostatočne nevyužíva potenciál Dunaja a jeho okolia. Nový reprezentatívny prieskum Dunajský barometer zároveň ukázal, že 45 percent Bratislavčanov by k plávaniu motivoval lepší prístup do vody a 43 percent potvrdenie, že je voda čistá a vhodná na plávanie.
Na potrebu bezpečného a zmysluplného prepájania mesta s riekou už trinásty rok upozorňuje aj cestovná kancelária Bubo projektom Trans Danube Swim.
Výsledky prieskumu ukazujú, že Dunaj je silnou súčasťou identity metropoly. Hoci 69 percent Bratislavčanov prichádza k rieke aspoň niekoľkokrát mesačne, na plávanie alebo kúpanie ho využíva iba šesť percent z nich.
„Dunaj máme v centre mesta, no veľká časť obyvateľov ho stále pozná len ako panorámu mesta či z nábrežia. Trans Danube Swim ponúka výnimočnú možnosť vstúpiť do rieky organizovane a zažiť mesto z úplne inej perspektívy," uviedol riaditeľ Bubo a organizátor podujatia Ľuboš Fellner.
Podujatie organizuje Bubo od roku 2014. Z pôvodne malej akcie - na prvom ročníku sa zúčastnilo 81 plavcov, sa postupne stalo podujatie, ktoré je podľa Fellnera najväčším verejným plávaním svojho druhu na Dunaji v Európe.
Trinásty ročník podujatia sa uskutoční v nedeľu 6. septembra v centre Bratislavy. Do rieky má vstúpiť viac ako 4-tisíc plavcov. V roku 2023 sa ho zúčastnili okrem iných aj najscestovanejší Švéd, Ukrajinec a Číňanka. Najmladší účastník v histórii podujatia mal šesť rokov a najstarší 82 rokov.
Plavci preplávajú Dunaj z Dvořákovho nábrežia pri River Parku na druhý breh k Slovenskému veslárskemu klubu. Zraz je o 12.30. O 13.30 nasleduje bezpečnostné poučenie a do vody sa vstupuje v dvoch vlnách cez tri bránky od 14.00 a 14.30, samotné plávanie trvá 15 až 25 minút. Povinnou výbavou každého účastníka je oficiálna plavecká čiapka s logom podujatia a plavák.
Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť len pod priamym dohľadom dospelej sprevádzajúcej osoby, ktorá za ne preberá zodpovednosť. Počas celého podujatia je na rieke zastavená lodná doprava a bezpečnosť zabezpečujú záchranné člny, profesionálni potápači, hasiči, sanitka a zdravotníci. Po výstupe z vody pokračujú plavci do Sadu Janka Kráľa, kde sú pre nich pripravené občerstvenie a program.
Podujatie pripomína, že Dunaj nie je len geografickou hranicou či kulisou mesta, ale môže byť živou súčasťou jeho verejného priestoru. Nadväzuje pritom aj na historickú tradíciu kúpania pri Dunaji. Prvé provizórne bratislavské Lido vzniklo v roku 1919 na ľavom brehu rieky a o rok neskôr otvorili na petržalskej strane kúpalisko Ostende. Lido slúžilo Bratislavčanom ešte začiatkom 80. rokov 20. storočia.
Cestovná kancelária Bubo sa zároveň v nedeľu 6. septembra stane prvým partnerom iniciatívy Bratislavský dunajský park zo súkromného sektora. Iniciatíva sa usiluje o ochranu, obnovu a citlivé sprístupnenie dunajskej prírody. Vstup do partnerstva podpíše počas Trans Danube Swim riaditeľ Bubo a iniciátor podujatia Ľuboš Fellner. Partnerstvo má podporiť myšlienku otvárania Dunaja Bratislavčanom a prepájania rieky s každodenným životom mesta.
Zdroj: SITA.sk - Podujatie v Bratislave pripomenie, že Dunaj môže byť živou súčasťou mesta, rieku preplávajú tisíce ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Až 65 percent obyvateľov Bratislavy si myslí, že mesto dostatočne nevyužíva potenciál Dunaja a jeho okolia. Nový reprezentatívny prieskum Dunajský barometer zároveň ukázal, že 45 percent Bratislavčanov by k plávaniu motivoval lepší prístup do vody a 43 percent potvrdenie, že je voda čistá a vhodná na plávanie.
Na potrebu bezpečného a zmysluplného prepájania mesta s riekou už trinásty rok upozorňuje aj cestovná kancelária Bubo projektom Trans Danube Swim.
Podujatie organizujú od roku 2014
Výsledky prieskumu ukazujú, že Dunaj je silnou súčasťou identity metropoly. Hoci 69 percent Bratislavčanov prichádza k rieke aspoň niekoľkokrát mesačne, na plávanie alebo kúpanie ho využíva iba šesť percent z nich.
„Dunaj máme v centre mesta, no veľká časť obyvateľov ho stále pozná len ako panorámu mesta či z nábrežia. Trans Danube Swim ponúka výnimočnú možnosť vstúpiť do rieky organizovane a zažiť mesto z úplne inej perspektívy," uviedol riaditeľ Bubo a organizátor podujatia Ľuboš Fellner.
Podujatie organizuje Bubo od roku 2014. Z pôvodne malej akcie - na prvom ročníku sa zúčastnilo 81 plavcov, sa postupne stalo podujatie, ktoré je podľa Fellnera najväčším verejným plávaním svojho druhu na Dunaji v Európe.
Lodná doprava bude zastavená
Trinásty ročník podujatia sa uskutoční v nedeľu 6. septembra v centre Bratislavy. Do rieky má vstúpiť viac ako 4-tisíc plavcov. V roku 2023 sa ho zúčastnili okrem iných aj najscestovanejší Švéd, Ukrajinec a Číňanka. Najmladší účastník v histórii podujatia mal šesť rokov a najstarší 82 rokov.
Plavci preplávajú Dunaj z Dvořákovho nábrežia pri River Parku na druhý breh k Slovenskému veslárskemu klubu. Zraz je o 12.30. O 13.30 nasleduje bezpečnostné poučenie a do vody sa vstupuje v dvoch vlnách cez tri bránky od 14.00 a 14.30, samotné plávanie trvá 15 až 25 minút. Povinnou výbavou každého účastníka je oficiálna plavecká čiapka s logom podujatia a plavák.
Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť len pod priamym dohľadom dospelej sprevádzajúcej osoby, ktorá za ne preberá zodpovednosť. Počas celého podujatia je na rieke zastavená lodná doprava a bezpečnosť zabezpečujú záchranné člny, profesionálni potápači, hasiči, sanitka a zdravotníci. Po výstupe z vody pokračujú plavci do Sadu Janka Kráľa, kde sú pre nich pripravené občerstvenie a program.
Dunaj nie je len kulisou Bratislavy
Podujatie pripomína, že Dunaj nie je len geografickou hranicou či kulisou mesta, ale môže byť živou súčasťou jeho verejného priestoru. Nadväzuje pritom aj na historickú tradíciu kúpania pri Dunaji. Prvé provizórne bratislavské Lido vzniklo v roku 1919 na ľavom brehu rieky a o rok neskôr otvorili na petržalskej strane kúpalisko Ostende. Lido slúžilo Bratislavčanom ešte začiatkom 80. rokov 20. storočia.
Cestovná kancelária Bubo sa zároveň v nedeľu 6. septembra stane prvým partnerom iniciatívy Bratislavský dunajský park zo súkromného sektora. Iniciatíva sa usiluje o ochranu, obnovu a citlivé sprístupnenie dunajskej prírody. Vstup do partnerstva podpíše počas Trans Danube Swim riaditeľ Bubo a iniciátor podujatia Ľuboš Fellner. Partnerstvo má podporiť myšlienku otvárania Dunaja Bratislavčanom a prepájania rieky s každodenným životom mesta.
Zdroj: SITA.sk - Podujatie v Bratislave pripomenie, že Dunaj môže byť živou súčasťou mesta, rieku preplávajú tisíce ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dunaj Trans Danube Swim
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