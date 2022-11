Podviedli sme EÚ a môžeme prísť o milióny z Plánu obnovy, upozornil Viskupič

Slovensko ako „premiant"

Pozvanie na rokovanie

23.11.2022 (Webnoviny.sk) - Výdavkové limity pre nasledujúce roky nie sú zahrnuté v návrhu o štátnom rozpočte , je to podvod na Európsku úniu (EÚ) . Uviedol to poslanec parlamentu a predseda parlamentného výboru pre financie a rozpočet Marián Viskupič SaS ).Ako ďalej v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní dodal, Slovensko sa dobrovoľne zaviazalo v Pláne obnovy , že spomínané výdavkové limity zavedie.„Je to niečo, čo opäť raz spraví zo Slovenska 'premianta'. Je to obrovské reputačné riziko, budeme prvou krajinou, ktorej bude zastavená platba, prípadne možno celý Plán obnovy, pretože sme podviedli EÚ," upozornil Viskupič.Pravidlá Plánu obnovy podľa poslanca hovoria, že nesmie nastať regres reforiem, výdavkové limity už boli vyplatené v prvej platbe, ale neboli realizované. Ministerstvo financií SR volalo stranu Sloboda a Solidarita (SaS) na rokovanie, ale o čom máme rokovať? Ten istý rezort financií nerešpektuje ani to, na čom sme sa všetci dohodli a nerešpektuje ani medzinárodné dohody," uviedol Viskupič.Poslanec zároveň nazval celú situáciu hanbou a dodal, že EÚ nám môže zastaviť druhú platbu, o ktorú sme žiadali. „Je to absurdné, výdavkové limity sme si do Plánu obnovy napísali my sami a dnes to nedodržiavame," pripomenul Viskupič.