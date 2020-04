Podvodníci denne bombardujú Gmail miliónmi e-mailov s hoaxmi o koronavíruse a COVID-19

Nárast v stovkách percent

Podvodné aplikácie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.4.2020 - Podvodníci posielajú používateľom Gmailu každý deň zhruba 18 miliónov e-mailov s nepravdivými informáciami o ochorení COVID-19. Spoločnosť Google uviedla, že pandémia viedla k "výbuchu" phishingových útokov, ktorých cieľom je, aby adresáti odhalili svoje osobné údaje.Firma potvrdila, že každý deň zablokuje viac ako 100 miliónov phishingových e-mailov. Za uplynulý týždeň súvisela takmer pätina e-mailov s koronavírusom. Gmail používa 1,5 miliardy ľudí.Obete dostávajú správy, v ktorých sa odosielatelia vydávajú za úrady či organizácie, ako napríklad Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO), a snažia sa ich presvedčiť, aby si stiahli softvér alebo prispeli na rôzne účely. Kyberzločinci sa tiež snažia ťažiť z vládnej podpory a predstierajú, že sú verejné inštitúcie.Google tvrdí, že jeho nástroje dokážu zablokovať 99,9 % e-mailov ešte predtým, ako sa dostanú k používateľom.Nárast phishingových útokov súvisiacich s koronavírusom hlásia viaceré spoločnosti zamerané na kybernetickú bezpečnosť. Firma Barracuda Networks zaznamenala počas pandémie 667 % nárast škodlivých e-mailov. Páchatelia sa pritom vydávali už aj za prezidenta Spojených štátov amerických Donalda Trumpa.Súkromný bezpečnostný analytik Scott Helme vyhlásil, že pôvodcovia phishingových útokov sa takmer vždy snažia zapôsobiť na emócie ľudí a prinútiť ich, aby "v určitom momente mysleli menej na to, čo práve robia"."Pandémia koronavírusu je v súčasnosti veľmi emocionálna téma a kyberzločinci to veľmi dobre vedia. Veria, že určití ľudia majú väčší sklon kliknúť na odkaz alebo postupovať podľa zlých inštrukcií," dodal.Experti takisto objavili podvodné webstránky alebo aplikácie pre smartfóny, ktoré ťažia z pandémie.Napríklad jedna aplikácia pre Android má vraj slúžiť na monitorovanie šírenia vírusu, no po jej nainštalovaní sa do telefónu dostane ransomware a požaduje od majiteľa peniaze za opravu zariadenia.Na problém už upozornili aj britské Národné centrum kybernetickej bezpečnosti a ministerstvo vnútornej bezpečnosti USA.