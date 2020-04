Druhy zeleniny, ktoré majú blahodarný vplyv na zdravie žien. Obsahujú mimoriadne cenné látky

Zistil, že vysoká konzumácia mrkvy, karfiolu, brokolice, tekvice, kapusty, zelenej fazule a zemiakov pred počatím pomohla ženám dosiahnuť tehotenstvo v normálnej dĺžke, uvádza Sciencedaily.com.

Antioxidanty a protizápalové živiny

„Tradičná zelenina je bohatá na antioxidanty alebo protizápalové živiny, ktoré majú významnú rolu v znižovaní rizika nepriaznivých výsledkov pri pôrode,“ vysvetlil Gete. Ženy sú podľa jeho slov pred počatím „závislé od určitých uložených živín, ako sú vápnik a železo, ktoré sú rozhodujúce pre vývoj placenty a tkanív plodu.“

„Začať so zdravšou stravou po počatí dieťaťa už môže byť príliš neskoro, pretože bábätká sa úplne vyvíjajú do konca prvého trimestra,“ varoval.

Štúdia vyšla v odbornom časopise American Journal of Clinical Nutrition. Podľa Gity Mishra, ktorá tiež pôsobí na University of Queensland, poukazuje na to, že opatrenia súvisiace so stravou a stratégie s cieľom zmeniť správanie môžu byť užitočné, keď ženy začnú premýšľať o narodení dieťaťa.

Predčasne narodené deti čelia problémom aj v dospelosti

„Ľudia, ktorí sa narodia predčasne, čelia veľkému riziku metabolických a chronických ochorení v dospelosti, ako aj slabému kognitívnemu vývoju a akademickému výkonu,“ dodala profesorka.

Predčasné narodenie, teda také, ktoré sa stane pred 37. týždňom tehotenstva, je napríklad v Austrálii najčastejšou príčinou úmrtia detí. Predčasné pôrody predstavujú 8,5 percenta z celkového ročného počtu pôrodov v krajine, pričom tento počet sa postupne zvyšuje.