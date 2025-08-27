Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

27. augusta 2025

Podvodníci sa vydávali za pracovníkov Národnej banky, muž z Pezinka im takmer odovzdal 30-tisíc


Tagy: bratislavská polícia bratislavský policajný hovorca Podvodník

Pokus o vylákanie 30-tisíc eur od 59-ročného muža z okresu Pezinok sa skončil neúspechom, a to vďaka jeho rýchlemu rozhodnutiu. Ako informoval bratislavský krajský ...



539243722_1194793509352882_1517190990349464918_n e1756293010488 676x545 27.8.2025 (SITA.sk) - Pokus o vylákanie 30-tisíc eur od 59-ročného muža z okresu Pezinok sa skončil neúspechom, a to vďaka jeho rýchlemu rozhodnutiu. Ako informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff, podvodníci sa vydávali za policajnú nadpráporčíčku Hanu Kováčovú zo Žiliny a pracovníka Národnej banky Slovenska (NBS) inžiniera Filipa Zelena.


Muža z okresu Pezinok podvodníci telefonicky informovali o napadnutí jeho bankového účtu a následne mal vybrať finančnú hotovosť a odovzdať ju ďalšiemu zamestnancovi NBS.

Muž sa stretol s neznámym mužom ázijského pôvodu pred Obchodným centrom na Vajnorskej ulici v Bratislave, no tesne pred odovzdaním peňazí zmenil názor a podvodníka odfotil mobilným telefónom. Podvodníci ho následne obvinili z marenia vyšetrovania a poslali mu falošné predvolanie na výsluch.

Polícia žiada verejnosť o pomoc pri identifikácii muža - „bezpečnostného pracovníka NBS“. Informácie je možné poskytnúť na bezplatnom čísle 158 alebo formou súkromnej správy na Facebooku Polícia SR Bratislavský kraj.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Podvodníci sa vydávali za pracovníkov Národnej banky, muž z Pezinka im takmer odovzdal 30-tisíc © SITA Všetky práva vyhradené.

