Streda 27.8.2025
27. augusta 2025
Evakuácia palestínskeho mesta Gaza je podľa Izraela nevyhnutná
Evakuácia mesta Gaza je „nevyhnutná“, keďže sa Izrael pripravuje na dobytie tohto najväčšieho mesta na palestínskom území, vyhlásil v stredu hovorca izraelskej armády. „Evakuácia ...
27.8.2025 (SITA.sk) - Evakuácia mesta Gaza je „nevyhnutná“, keďže sa Izrael pripravuje na dobytie tohto najväčšieho mesta na palestínskom území, vyhlásil v stredu hovorca izraelskej armády.
„Evakuácia mesta Gaza je nevyhnutná, a preto každá rodina, ktorá sa presťahuje na juh, dostane veľmi štedrú humanitárnu pomoc, na ktorej sa v súčasnosti pracuje,“ uviedol na portáli X po arabsky hovorca izraelskej armády Avichaj Adraee.
Izraelský minister obrany Jisrael Kac schválil plán na dobytie mesta Gaza a podpísal povolanie približne 60-tisíc záložníkov na jeho vykonanie.
Zdroj: SITA.sk - Evakuácia palestínskeho mesta Gaza je podľa Izraela nevyhnutná © SITA Všetky práva vyhradené.
