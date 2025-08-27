Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

27. augusta 2025

Evakuácia palestínskeho mesta Gaza je podľa Izraela nevyhnutná


Tagy: Izraelsko-palestínsky konflikt

Evakuácia mesta Gaza je „nevyhnutná“, keďže sa Izrael pripravuje na dobytie tohto najväčšieho mesta na palestínskom území, vyhlásil v stredu hovorca izraelskej armády. „Evakuácia ...



israel_palestinians_gaza_66467 676x451 27.8.2025 (SITA.sk) - Evakuácia mesta Gaza je „nevyhnutná“, keďže sa Izrael pripravuje na dobytie tohto najväčšieho mesta na palestínskom území, vyhlásil v stredu hovorca izraelskej armády.


Evakuácia mesta Gaza je nevyhnutná, a preto každá rodina, ktorá sa presťahuje na juh, dostane veľmi štedrú humanitárnu pomoc, na ktorej sa v súčasnosti pracuje,“ uviedol na portáli X po arabsky hovorca izraelskej armády Avichaj Adraee.

Izraelský minister obrany Jisrael Kac schválil plán na dobytie mesta Gaza a podpísal povolanie približne 60-tisíc záložníkov na jeho vykonanie.


Zdroj: SITA.sk - Evakuácia palestínskeho mesta Gaza je podľa Izraela nevyhnutná © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Izraelsko-palestínsky konflikt
